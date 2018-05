Giảm cân bằng quả đu đủ

Đu đủ chứa nhiều vitamin C và A. Ngoài các vitamin, loại quả này còn là một nguồn dồi dào kali và chất xơ. Chất xơ trong đu đủ giúp tạo cảm giác no và ngăn ngừa táo bón, bảo vệ ruột, hệ thống tim mạch. Hàm lượng cholesterol và chất béo trong đu đủ thấp, do vậy, chúng có thể hỗ trợ trong việc giảm cân, hạn chế thèm ăn.

Đủ đủ không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp giảm cân hiệu quả.

Đu đủ có chứa một loại enzyme được gọi là papain, một chất protease có tác dụng làm mềm thịt và các chất protein khác. Do đó, đu đủ xanh thường được hầm chung với thịt giúp thịt nhanh mềm, tốt cho quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, chúng cũng giúp giảm bớt sưng phù.

Lựa chọn đu đủ để giảm cân

Giai đoạn đầu tiên của việc giảm cân là phải xác định được phương pháp, lên kế hoạch về chế độ dinh dưỡng cũng như các bài tập thể dục hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu lựa chọn đu đủ trong khẩu phần dinh dưỡng giảm cân thì bạn phải biết được loại đu đủ nào thích hợp.

Đu đủ chín với màu da cam và màu vàng được xem là tốt cho việc giảm cân.

Đu đủ - Bí quyết để giảm cân

Mỗi ngày một ly sinh tố đu đủ vào buổi sáng sẽ giúp bạn tươi tỉnh suốt cả ngày. Một vài miếng đu đủ sẽ giúp bạn bình tĩnh lại trong những cơn thèm đường.

Nghiên cứu cho biết, 100g đu đủ chỉ chứa không đầy 32kcal nên việc ăn đu đủ không làm bạn bị tăng cân như các loại trái cây nhiều đường khác. Đồng thời, nếu bạn ăn 100g đu đủ, bạn sẽ bớt thèm cơm và các món ăn giàu calories khác. Vì vậy, bạn nên ăn đu đủ trước các bữa ăn chính để hạn chế lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Bạn cũng có thể ăn đu đủ chín, ướp lạnh. Đây là món ăn vừa giải nhiệt lại vừa giúp giảm cân hiệu quả.

Đu đủ xanh có thể ăn một mình hoặc kết hợp dùng làm các món gỏi. Những bệnh nhân mắc bệnh celiac (một loại bệnh mà không thể tiêu hoá protein trong lúa mì, hay gliandin) có thể ăn đu đủ xanh để chữa căn bệnh này.

Tuy giảm cân bằng đu đủ rất tốt, nhưng bạn cũng không nên ăn quá nhiều vì chúng sẽ khiến bạn vàng da. Đu đủ tốt cho tiêu hóa nhưng chúng ta không nên ăn đu đủ khi bụng đang đói vì dễ bị đau bụng. Bạn hãy ăn loại quả này hàng ngày nhưng với số lượng vừa đủ.

Thực phẩm chức năng giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Kết hợp thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân

Nếu do đặc trưng công việc hoặc thói quen hàng ngày, bạn không thể ăn kiêng hay tập thể dục được thì lời khuyên hữu hiệu dành cho bạn là dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân, sự lựa chọn thông minh giúp bạn giảm cân nhanh mà không cần ăn kiêng hay tập thể dục.

Viên giảm cân Pro Slimming là sản phẩm giảm cân với chiết xuất từ nấm linh chi, lá trà xanh và tinh chất sữa ong chúa giúp bạn giảm cân nhanh 4-12kg một tháng.

Tinh chất ICCG trong trà xanh có trong Pro Slimming còn giúp cho cơ thể bạn chống lại quá trình lão hóa, giúp da mịn màng và tươi trẻ. Sản phẩm giảm cân cao cấp Pro Slimming phù hợp cho cả nam và nữ, giúp bạn giảm cân nhanh trong vòng một tháng. Sản phẩm với chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên nên an toàn, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, không có tác dụng phụ và đặc biệt không gây tăng cân trở lại sau khi ngưng sử dụng.

Khuyến mãi: mua một hộp Pro Slimming giảm cân trị giá 1,5 triệu đồng tặng một mascara dưỡng mi cao cấp, hoặc trà giảm cân, hoặc gel thoa tan mỡ.Giao hàng tận nơi miễn phí trên toàn quốc, nhận hàng rồi mới thanh toán.

Điện thoại tư vấn giảm cân: (08) 665 28 144 - 0973820820 (Dr. Michael Nguyen) 0902037057 (Dr. Nga). Website: http://giambeo24h.com/ hoặc Http://webgiamcan.org. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và Sắc đẹp Nano: 164 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM. Giảm cân là một quá trình lâu dài và bạn cần phải kiên nhẫn. Truy cập http://webgiamcan.org để cập nhật thêm tin tức và phương pháp giảm cân mới.

(Nguồn: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và Sắc đẹp Nano)