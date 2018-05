Giảm cân bằng sản phẩm từ thiên nhiên

Thừa cân (béo phì) không chỉ làm xấu vóc dáng của bạn, mà còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe bởi những nguy cơ bệnh tật. Nó là nguyên nhân gây nên một số bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, xơ động mạch, suy tim, ung thư tuyến vú, ung thư đường ruột...

Béo phì xảy ra khi năng lượng ăn vào vượt quá nhu cầu năng lượng cần thiết trong một thời gian dài. Vì vậy, trên 90% nguyên nhân béo phì là do yếu tố bên ngoài, tức là do ăn uống, chế độ vận động hay sinh hoạt. Chỉ 10% là do di truyền và bệnh lý, thường gặp trong các bệnh lý về gene, bệnh lý nội tiết.

Với người thừa cân hay béo phì thì trong giai đoạn đầu, sự tích lũy mỡ trong mô mỡ chủ yếu là gia tăng kích thước tế bào. Bên cạnh các tế bào mỡ tập trung thành mô mỡ, trong các trường hợp béo phì nặng cũng có kèm theo hiện tượng gia tăng lượng lipid tự do trong tuần hoàn máu và sự hiện diện của tế bào mỡ trong các mô của cơ quan.

Theo các chuyên gia, phương pháp giảm cân khoa học là phải có chế độ ăn uống một cách hợp lý và thường xuyên vận động. Bên cạnh đó, các sản phẩm giảm cân có chọn lọc có thể làm cho quá trình giảm cân đạt hiệu quả hơn.

Sản phẩm Chitolean của Davinci - Mỹ có chứa các thành phần tinh chất giúp giảm cân bao gồm:

Chitosan: Là một chất xơ đặc biệt, có độ thấm và độ hấp thu 6-10 lần khối lượng của nó trong dầu và mỡ. Chitosan ngăn chặn sự hấp thu và dự trữ chất béo bằng cách chuyển thành dạng gel để "bẫy" các chất béo. Trong một số trường hợp, nó tạo thành "một quả bóng mỡ - hay Hòn tuyết lăn" và chất này được bài tiết vào phân. Chất xơ Chitosan mang tính ion dương, nên có sự liên kết hóa học với một số phân tử lipid, chất béo, acid mật mang điện tích âm. Vì thế bổ sung Chitosan trong khẩu phần ăn uống sẽ là một phần để tạo ra quy trình làm sạch quan trọng.

Cám gạo: Chứa hàm lượng cao các chất xơ, các chất chống oxy hoá 12-13% dầu, Tocotrien (dưới dạng vitamin E), Gamma-Oryzanol, Beta-Sitosterol... giúp làm giảm nồng độ trong huyết tương của các phân tử chất béo thông qua kiểm tra các thông số lipid.

Cacbon hydrat: Cung cấp năng lượng lâu dài cho cơ thể, đóng vai trò sống còn giúp bạn bớt thèm ăn, giữ cho bạn được tỉnh táo khi đói, là nguồn thiết yếu cho cơ thể và trí não.

Chất xơ: Giúp cơ thể ít có cảm giác đói, thèm ăn, do đó giúp làm giảm cân, giúp điều hòa lượng đường trong máu của cơ thể. Ở ruột non, chất xơ tạo thành một dạng gel giúp găn kết acid mật, giúp gan chuyển Cholesterol thành mật, do đó làm giảm mức Cholesterol trong cơ thể. Các thành phần khác trong Chitolean như vitamin C, các khoáng chất vừa có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa âm tính và vừa giảm lượng chất béo trong cơ thể, giúp bạn giảm cân nhanh chóng và an toàn.

Mọi thông tin, khách hàng liên hệ tại Công ty TNHH Quốc Tế Thái Phú Minh:

Số 12, lầu 17, block B4, tòa nhà Mỹ Phước, 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM

ĐT: (08) 6258 1047

Hiệu thuốc Long Châu: 375-399 Hai Bà Trưng. ĐT: (08) 5404 7409; Hiệu thuốc Mỹ Châu; Hiệu thuốc Eco (TP HCM).

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc lớn khác trên toàn quốc (chi tiết trên website: http://www.thaiphuminh.com/)

(Nguồn: Công ty TNHH Quốc tế Thái Phú Minh)