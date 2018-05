Giảm cân hiệu quả với xe đạp tại chỗ

4 loại đồ uống giúp giảm cân tự nhiên / Hoàng Anh mảnh mai sau khi giảm cân

Việc giảm cân có thể thu được kết quả thông qua việc thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục, hoặc kết hợp cả hai. Tại các thành phố, hình thức phổ biến nhất dành cho những phụ nữ bận rộn là sử dụng xe đạp tại chỗ. Xe đạp thể dục thường thuận tiện, dễ sử dụng, không tạo áp lực quá nhiều lên các khớp như đầu gối, mắt cá chân, và có thể sử dụng tại nhà hoặc trong phòng tập. Bạn vẫn duy trì việc tập hàng ngày cả khi thời tiết xấu.

Giảm cân là việc bạn đốt cháy calo nhiều hơn những gì tiêu thụ. Điều này có thể thực hiện bằng cách ăn ít, tập thể dục nhiều hoặc kết hợp cả hai. Tập thể dục bằng xe đạp tại chỗ giúp đốt cháy nhiều calo hơn, tạo hiệu quả giảm cân. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ không xảy ra khi lượng calo bạn nạp nhiều hơn số tiêu hao.

Theo thống kê, 0,5 kg chất béo chứa 3.500 calo. Do đó, một ngày bạn cần đốt cháy khoảng 500 calo (tương đương một giờ tập luyện vừa sức) với chiếc xe đạp nếu muốn giảm 0,5 kg một tuần. Lượng calo đốt nhiều hay ít tùy thuộc trọng lượng từng người, cường độ của bài tập và thời gian dành cho mỗi hoạt động trong ngày.

Thời gian tập với xe đạp cần phải tăng lên mỗi ngày, và cần được duy trì từ 5 đến 6 ngày một tuần. Khi tập với cường độ thấp hơn, bạn cần tăng thời gian để đốt cháy đủ lượng calo. Bạn cũng nên nhớ chỉnh mức nặng cho bàn đạp từ từ để quá trình đốt calo được hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, việc chọn tập luyện với xe đạp tại chỗ thường giảm ít cân do nhiều lý do. Một số người thấy buồn chán với việc sử dụng một chiếc xe đạp để tập hàng ngày. Do nhàm chán, người tập thường kết hợp thời gian trên xe để xem TV, nghe nhạc... Và việc này sẽ làm bạn bị phân tán tư tưởng, và có thể không đốt đủ lượng calo như mong muốn.

Thùy Liên

Ảnh: Dotcomwomen