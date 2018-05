Giảm cân khoa học tại Saigon’ Smile Spa

Phương pháp giảm cân tại Saigon’ Smile Spa tìm đến tận gốc nguyên nhân gây béo. Các chuyên gia của trung tâm cho biết cùng với quá trình giảm béo bằng phương pháp bấm huyệt của Đông y, những tế bào sợi Collagen, sợi Fibrine được co rút lại giúp bạn giảm cân và săn chắc da.

Trước liệu trình giảm béo, bạn được các chuyên gia kiểm tra tổng quát về chiều cao, cân nặng, các vùng tích mỡ trên cơ thể để xác định mục tiêu giảm béo. Đặc biệt, trước khi bắt đầu mỗi buổi trị liệu, bạn được uống một loại chè thảo mộc của Saigon’ Smile Spa. Loại chè này giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn nhờ đó điều chỉnh được chế độ ăn hợp lý.

Theo các chuyên gia của Saigon’ Smile Spa cơ thể con người có dạng mỡ tham gia vào kết cấu khung của cơ thể và mỡ thừa. Dựa trên điều đó, các chuyên gia của trung tâm đã tạo ra dược liệu giảm cân kết hợp với các thao tác bấm huyệt, tác động nhanh tới vùng cần thiết (điểm đích). Phương pháp này giúp các phân tử mỡ hóa lỏng, giải phóng qua thận.

Ngoài ra, mỡ còn được hóa lỏng trong quá trình trị liệu bằng phi thuyền nhờ đó dược liệu ngấm vào tầng mỡ thừa. Mỡ thừa được hóa lỏng và thải qua đường mồ hôi dưới hệ thống các mao mạch.

Theo lý giải của Đông y, tình trạng béo phì, thừa cân do đọng nhiều khí hư trong gan, tỳ, thận, tích tụ lại do cơ thể phải tiếp nhận nguồn năng lượng quá mức cần thiết so với nhu cầu. Mỗi ngày, một người cần 35 kcal một kg. Như vậy, một người 50 kg sẽ cần 1.650 kcal. Các kỹ thuật massage, bấm huyệt, giác hơi kết hợp với tinh dầu giảm béo giúp lưu thông khí huyết, tăng cường khả năng tiêu hao mỡ thừa, điều hòa các cơ quan nội tạng trong cơ thể người béo.

Dược liệu tại Saigon’ Smile Spa chiết xuất từ đông trùng hạ thảo giúp bạn giảm cân hợp lý, an toàn, hiệu quả và lâu dài. Trung bình sau 10 ngày trị liệu liên tục, mỗi buổi trị liệu kéo dài 60 phút, khách hàng sẽ giảm 3-6 kg và 10-15 cm vùng mỡ thừa.

