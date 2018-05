Giảm cân triệt để, không béo trở lại

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Mích - chuyên gia giảm béo hàng đầu tại Saigon’smile Spa, co nhỏ thành dạ dạy là cách giảm béo tiến bộ trên thế giới hiện nay, bởi nó làm giảm cảm giác thèm ăn, giải quyết việc tăng cân ngay từ căn nguyên của nó.

Có hai phương pháp để thực hiện điều này. Một là phẫu thuật thắt nhỏ kích thước dạ dày, tuy nhiên cách thức này chi phí tốn kém, lên tới hàng trăm triệu đồng và cũng chỉ thực hiện cho những trường hợp nặng trên 100kg. Cách thức thứ hai thuộc về y học phương Đông, đó là bấm huyệt vị trên thành bụng trong phương pháp giảm béo dưỡng sinh kiểu Nhật. Thao tác này giúp co nhỏ thành dạ dày trong thời gian ngắn chỉ 10 ngày, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Giảm cảm giác thèm ăn nhờ thao tác bấm huyệt vị.

Phương pháp này giảm béo trên hai nguyên lý: trong quá trình 10 ngày thực hiện, vừa giải phóng mỡ thừa, vừa thiết lập điều kiện cho việc tiếp tục giảm béo tự nhiên sau đó. Việc bấm huyệt định vị co nhỏ thành dạ dày, điều tiết chế độ ăn uống hợp lý giúp bạn tiếp tục giải phóng năng lượng thừa dù đã kết thúc liệu trình giảm béo tại spa, giảm béo triệt để.

Để tiêu hao lượng mỡ thừa, các thao tác bấm huyệt khoa học kết hợp cùng sản phẩm giảm béo Nhật Bản và công nghệ xung điện quang tích hợp 4 công nghệ đốt tan mỡ, sẽ làm mềm các phần mỡ cứng, hóa lỏng chúng và giải phóng ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu và tuyến mồ hôi. Bởi vậy, sau liệu trình giảm béo 10 ngày, bạn có thể giảm tới 20 - 30cm vòng bụng và 4 - 5kg trọng lượng cơ thể (số cân giảm hợp lý trong thời gian ngắn được bác sĩ khuyến cáo).

Những con số trên đối với người quá béo có thể chưa đáp ứng mong muốn. Chính vì vậy, trong 10 ngày thực hiện, các kỹ thuật viên cần bấm huyệt bài bản để thu nhỏ thành dạ dày, tùy thuộc vào mức độ “béo” của từng người. Khi ấy, bạn chỉ cần dung nạp một lượng nhỏ thức ăn là đã đáp ứng được nhu cầu năng lượng của cơ thể. Năng lượng dung nạp và năng lượng tiêu hao được cân bằng, dần dần giúp bạn tiếp tục giảm cân tự nhiên tới khi đạt chỉ số sinh lý của cơ thể mà không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Mặt khác, các thao tác bấm huyệt, massage trong phương pháp giảm béo dưỡng sinh kiểu Nhật có tác dụng đào thải độc tố cho cơ thể, tạo tâm lý thoải mái, giúp cơ thể hạn chế tiết ra những hoóc môn gây cảm giác thèm ăn như lúc bạn căng thẳng. Kết quả là nhiều khách hàng có thể giảm thêm từ 1 đến 2kg tự nhiên sau khi liệu trình 10 ngày kết thúc.

Phương pháp này giúp bạn giảm cân tới khi đạt chỉ số cân bằng của cơ thể

Bấm huyệt vị co nhỏ thành dạ dày trong phương pháp giảm béo dưỡng sinh kiểu Nhật tiết kiệm hơn so với phương pháp phẫu thuật co thắt kích thước dạ dày, mà vẫn đảm bảo ưu điểm nhanh chóng, hiệu quả, an toàn.

