Giảm mỡ bụng cho cả nam lẫn nữ

Laser Pharaon Lipo là công nghệ loại bỏ mỡ thừa toàn thân và thon gọn khuôn mặt một lần duy nhất bằng cách dùng nhiệt lượng từ laser để hóa lỏng tế bào mỡ thành dầu, sau đó trực tiếp đưa ra ngoài qua ống hút nội soi.

Phương pháp này sử dụng nhiệt lượng từ công nghệ Lipolysys trong việc hóa lỏng các tế bào mỡ. Nhiệt lượng này sẽ phá hủy màng tế bào mỡ, làm tan các mô mỡ dưới da. Mỡ được hóa lỏng một phần đào thải qua thực bào và phần lớn được đưa ra ngoài trực tiếp qua ống hút nội soi. Kết quả này thấy rõ ở vùng bụng, lưng, đùi, cánh tay, bắp chân và đầu gối.

Sau đó, nhiệt lượng từ laser bắt đầu tiến hành sắp xếp lại các collagen dưới da, kéo theo hiệu ứng săn chắc da ở vùng điều trị. Do vậy, khi hút mỡ nội soi bằng Laser Pharaon Lipo có thể thấy kết quả. Đặc biệt, vùng da điều trị cũng trở nên săn chắc, không có hiện tượng chảy xệ, chùng nhão.

Ưu điểm của hút mỡ bằng Laser Pharaon Lipo: mỡ hầu như không tái phát; vùng da điều trị láng mịn, săn chắc hơn, không chùng nhão, không chảy xệ; không để lại sẹo vì chỉ cần một lỗ nhỏ nội soi như đầu bút bi, bác sĩ có thể dùng ống hút trực tiếp đưa mỡ thừa ra ngoài. Ngoài ra, phương pháp còn có thể khắc phục, chỉnh sửa những vùng lồi lõm gồ ghề, móp méo do hút mỡ cổ điển gây ra.

Trước và sau khi điều trị.

Với Laser Pharaon Lipo, khách hàng sẽ không đau, không cần nghỉ dưỡng, có thể sinh hoạt và làm việc ngay ngày hôm sau. Mọi thao tác trong quy trình hút mỡ bằng Laser Pharaon Lipo từ việc đốt mỡ, hóa lỏng mỡ, đến khi đưa ra ngoài, bác sĩ đều có thể dễ dàng quan sát thông qua camera nội soi.

Sau một lần duy nhất, vòng bụng của bạn giảm từ 10 đến 20 cm. Đến thời điểm này, Bệnh viện thẩm mỹ Á - Âu đã thực hiện thành công cho hơn 2.500 khách hàng làm thon gọn bụng, eo, đùi, tay, nách. Phương pháp này cũng giúp chỉnh sửa các vết lồi lõm, xơ cứng và móp méo do hút mỡ cổ điển gây ra.

Theo thông tư số 7 của Bộ y tế, để đảm bảo an toàn cho khách hàng, dịch vụ hút mỡ chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện. Các thẩm mỹ viện không được phép thực hiện dịch vụ này. Bệnh viện thẩm mỹ Á - Âu là nơi độc quyền công nghệ hút mỡ toàn thân bằng laser do Bộ Y tế cấp phép thực hiện. Bệnh viện thẩm mỹ Á - Âu với đầy đủ đội ngũ bác sĩ gây mê hồi sức, cấp cứu chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại luôn đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Mọi chi tiết liên hệ: Bệnh viện thẩm mỹ Á - Âu, 32 D Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: (08) 38 274 530 - (08) 38 241 285

Hotline: 0902 400 269

Website: http://benhvienthammyaau.com

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu)

SG003980