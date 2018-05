Giảm mỡ hiệu quả, chi phí thấp

Theo đó, gói dịch vụ giảm mỡ không phẫu thuật bằng công nghệ Trio Ishape, liệu trình 8 lần, sẽ giúp bạn giảm được 3-5cm, 3-5kg với ưu đãi 50% chi phí và tặng kèm thuốc hỗ trợ giảm cân Graster NeoForm (uống trước khi đi tiệc).

Dịch vụ tạo thân hình chữ S, không phẫu thuật một lần thực hiện cho kết quả lâu dài, ưu đãi 20%, giúp bạn giảm 10-20cm và tặng kèm gói dịch vụ giảm mỡ khuôn mặt 4 lần trị giá 6 triệu đồng.

Để cơ thể săn chắc, thon gọn với những đường cong chuẩn - thân hình chữ S, mỡ thừa cần phải được loại bỏ. Công nghệ giảm mỡ phối hợp tại Thẩm mỹ viện Xuân Trường sẽ giúp bạn “nói lời tạm biệt” vĩnh viễn với mỡ thừa và tạo thân hình chữ S quyến rũ mà nhiều phụ nữ mơ ước.

Loại bỏ mỡ không những để dáng đẹp mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh, tránh được bệnh tật nguy hiểm như: tiểu đường, gan, máu nhiễm mỡ… tại thẩm mỹ viện này, phương pháp giảm mỡ mới bằng máy móc hiện đại áp dụng cho nam giới, nữ giới và ở mọi lứa tuổi.

Chỉ định giảm mỡ: tất cả khu vực có mỡ thừa như: bụng, đùi, eo, lưng, bắp tay chân, cằm má... điều trị các trường hợp phẫu thuật hút mỡ bụng không đạt kết quả, da lồi lõm, tình trạng sần da cam vùng mỡ bụng sau sinh.

Hình ảnh giảm mỡ tại thẩm mỹ viện Xuân Trường.

Công nghệ hút mỡ tạo thân hình chữ S: phương pháp loại bỏ và đào thải mỡ thừa, làm cho tế bào mỡ cứng hay mô mỡ mềm chảy nhão được tác động trực tiếp bằng sóng laser. Đầu laser được đưa vào trong mô mỡ dưới da, tỏa nhiệt trên đầu đốt đi qua vùng mỡ làm những khối mỡ tan chảy và hóa lỏng. Mỡ sau khi tan chảy tiếp tục được đưa ra ngoài bằng ống nội soi nhỏ (2mm) nên quá trình tích tụ mỡ trở lại bị vô hiệu hóa.

Công nghệ Cavitation là dùng sóng siêu âm phá vỡ các tế bào mỡ cứng, biến các mô mỡ cứng thành mô mỡ mềm và phân hủy thành dịch lỏng.

Đối với trường hợp da bụng nhăn nheo, tích mỡ, chảy xệ do sinh con, do giảm cân không đúng cách, ít vận động… nhưng ngại phải chịu đựng vết sẹo dài của phẫu thuật căng da bụng, công nghệ Body Tite sẽ làm co da và các mô lỏng lẻo, không để lại dấu vết của phẫu thuật, ít gây đau.

Bên cạnh đó, công nghệ Trio Ishape giúp da vùng giảm mỡ săn chắc mịn màng nên bệnh nhân không còn lo ngại bề mặt da sần sùi.

Khi giảm mỡ tại đây, bệnh nhân được cân đo mỡ trước khi gặp bác sĩ tư vấn, được trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa về những thắc mắc xoay quanh các vấn đề liên quan giúp quá trình điều trị đạt kết quả mong muốn. Thẩm mỹ viện cam kết giảm được lượng mỡ theo yêu cầu, đảm bảo an toàn và duy trì kết quả lâu dài cho bệnh nhân khi thực hiện giảm mỡ.

Thân hình chữ S thon gọn, săn chắc.

Phương pháp an toàn, không đau, không để lại sẹo, vùng da giảm mỡ trở nên săn chắc, mịn màng, không bị xơ cứng các mô dưới da. Bệnh nhân không cần nghỉ dưỡng, có thể hoạt động bình thường.

