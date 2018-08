Giảm mỡ nhanh và an toàn

Công nghệ này phát ra nguồn năng lượng từ tia laser ở mức thấp. Các tia này tạo ra dấu hiệu chuyển hóa trong các tế bào mỡ, phá vỡ triglyceride dự trữ thành các axit béo tự do và glycerol, giải phóng chúng qua các ống dẫn của màng tế bào. Sau đó, các axit béo tự do và glycerol được vận chuyển khắp cơ thể đến các mô cần sử dụng để quá trình trao đổi chất sản sinh năng lượng. Quá trình giải phóng các axit béo này là phản ứng tự nhiên khi cơ thể có nhu cầu sử dụng nguồn năng dự trữ. Do vậy, Lipo Laser không tạo ra một phản ứng bất thường trong cơ thể mà cũng không gây ảnh hưởng hoặc gây hại đối với các cấu trúc xung quanh bao gồm da, mạch máu và dây thần kinh ngoại biên.

Máy giảm béo Lipo Laser.

Kết quả sau 2 lần trị liệu.

Phương pháp Lipo Laser không gây đau, không phẫu thuật và không gây tác dụng phụ. Kỹ thuật được FDA chứng nhận an toàn, hiệu quả trong giảm mỡ và tạo đường nét cơ thể; giảm cân, săn chắc da, giảm mỡ tại khu vực mục tiêu. Thời gian trị liệu mỗi lần 30 phút, giá thường là 840.000 đồng giảm 50% chỉ còn lại 420.000 đồng.

