Giảm mỡ thừa với công nghệ Cavi-Lipo

Công nghệ cao Cavi-Lipo là thành quả của nghiên cứu trong ngành thẩm mỹ giảm cân an toàn không xâm lấn. Công nghệ đã xuất hiện trong các chương trình nổi tiếng như “The Doctors”, “CBS Morning News”, “Fox News”, “Good Day LA” và các tạp chí chuyên ngành “Harper’s Bazaar”, “Allure” & “Shape” với những nhận xét và đánh giá tích cực. 7 câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn hiệu quả giảm mỡ của Cavi-Lipo tại các nước tiên tiến.

Cavi-Lipo là gì - Công nghệ là thế hệ tiên tiến thứ 4 chuyên làm tan mỡ hiệu quả trong ngành thẩm mỹ, đạt được các chứng nhận về an toàn và hiệu quả với các yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe của FDA và CE.

Nguyên lý hoạt động - Cavi-lipo hoạt động theo nguyên lý sử dụng sóng siêu âm hội tụ có tần số cao lên đến 25 KHz. Tần sóng này phân bổ đến các mô mỡ rộng và sâu tới 15mm, tạo ra vô số bong bóng chân không siêu nhỏ có nhiệt độ và áp suất rất cao, phá hủy các mô mỡ cứng đầu. Trong 100 giây, các bong bóng chân không nóng lên đến một nhiệt độ nhất định sẽ bị nổ tung giúp đánh tan và phá hủy tế bào mỡ. Sau khi các tế bào mỡ chuyển hóa thành dịch lỏng, nhanh chóng được đào thải ra ngoài cơ thể thông qua các con đường chuyển hóa và bài tiết khác nhau.

Cavi-Lipo có an toàn - Công nghệ đã vượt qua được tất cả các vòng kiểm tra nghiêm ngặt của FDA và CE, đạt được chứng nhận về an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Do đặc tính sử dụng các bước sóng siêu âm hội tụ, Cavi-lipo không gây ra đau đớn hay tổn thương đến các mô xung quanh (không phải là mỡ). Do đó các dây thần kinh, cơ vùng da quanh khu vực "điều trị" sẽ chỉ trải qua những xung động nhẹ nhàng êm ái.

Cavi-Lipo giảm mỡ vùng nào trên cơ thể - Khu vực được điều trị gồm: đùi, bụng, mông, mỡ lưng… và bất kỳ vùng nào trên cơ thể.

Phương pháp điều trị kéo dài bao lâu - Phương pháp điều trị dài sẽ kéo dài 120 phút. Thời gian điều trị có thể thay đổi tùy theo khu vực đang được điều trị.

Hiệu quả mang lại - Công nghệ Cavi-lipo biến các tế bào mỡ được hóa lỏng, giảm thiểu tối đa khả năng liên kết hình thành mô mỡ trong cơ thể bạn. Hiệu quả giảm mỡ lên tới 95% chỉ với một lần điều trị. Tùy theo mức độ tích mỡ, bạn có thể sẽ giảm được từ 2-8kg, vòng bụng giảm được 6-18cm, vùng đùi từ 2-8cm. Đặc biệt vùng da bụng không bị nhăn chùng chảy sệ mà trở nên săn chắc và mịn màng hơn, hạn chế nguy cơ tái phát cao. Kết quả, bạn sẽ sở hữu vòng eo thon thả mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Những điều nên làm trước và sau điều trị - Uống nhiều nước trước và sau khi điều trị để loại bỏ các tế bào chất béo và độc tố. Giảm lượng carbohydrate và chất béo 24 giờ trước và sau điều trị. Áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, đi bộ, tập thể dục nhẹ hoặc sau điều trị

(Nguồn: Khơ Thị)