Giảm rụng tóc theo cách của chuyên gia

Dưới đây là 3 phương pháp giúp giảm rụng tóc được các chuyên gia nghiên cứu và khuyên áp dụng.

Điều trị bằng Laser năng lượng thấp

Liệu pháp Laser năng lượng thấp phổ biến ở Bắc Mỹ và khá tốn kém.

Chuyên gia tư vấn, điều trị về da đầu và tóc Tiffany Masiello-Helt, Mỹ - người có kinh nghiệm 20 năm trong ngành cho biết: “Điều trị bằng Laser năng lượng thấp đã được nghiên cứu trong nhiều năm nay. Nó có tác dụng tốt trong việc kích hoạt các tế bào không hoạt động trong nang tóc”.

Liệu pháp này được nghiên cứu lần đầu vào năm 1964 bởi Giáo sư Andre Mester tại Hungary. Sau đó, nhiều chuyên gia đã tiếp tục phát triển và gặt hái được kết quả đáng ghi nhận: khoảng 85% bệnh nhân giảm rụng tóc rõ rệt sau khi điều trị trọn gói bằng liệu pháp này. Laser năng lượng thấp giúp tăng lượng máu đến da đầu và nang tóc, kích thích một cách tự nhiên hoạt động của tế bào nang tóc và làm giảm tiến độ rụng tóc.

Mỗi tuần một lần, người bị rụng tóc sẽ được chiếu laser năng lượng thấp lên da đầu trong vòng 25 phút. Điều trị như vậy liên tục trong khoảng 6 tháng hoặc lâu hơn, tùy theo mức độ tóc rụng. Tuy nhiên, để tránh rủi ro, việc điều trị này nên được thực hiện ở những bệnh viện uy tín. Giá một lần điều trị mỗi tuần từ 950.000 đồng trở lên. Giá trọn gói trong 6 tháng vào khoảng 26 triệu đồng. Cách này khá tốn kém, phổ biến ở Bắc Mỹ nhưng chưa phổ biến tại Việt Nam.

Thường xuyên bổ sung vitamin B Complex

Vitamin B Complex có nhiều trong cá hồi.

Theo các chuyên gia đến từ The London Centre of Trichology - một trung tâm khoa học chuyên nghiên cứu về tóc và điều trị rụng tóc, nổi tiếng ở Luân Đôn, Anh, khi cơ thể thiếu hụt các vitamin B Complex, tóc sẽ rụng nhiều hơn. B Complex gồm các loại vitamin như B3, B5, B6, B7… giúp tăng cường trao đổi chất cho da đầu, tóc và nang tóc. Đồng thời, chúng còn tham gia vào quá trình sản xuất keratin - thành phần chính cấu tạo nên sợi tóc. Trong đó, vitamin B7 rất quan trọng cho tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và dày hơn. Do vitamin B7 dễ tan trong nước nên khó giữ lâu trong cơ thể. Vì vậy, cần phải cung cấp B7 thường xuyên thông qua thực phẩm.

Vitamin B Complex nói chung và B7 nói riêng có nhiều trong: thịt gà, cá hồi, cá ngừ, lòng đỏ trứng, khoai lang… Bạn cũng nên lưu ý đến cách chế biến và bảo quản những thực phẩm này để lượng vitamin B Complex được giữ lại nhiều nhất.

Bổ sung Mucopolysaccharide

Foltène với công thức độc quyền chứa Mucopolysaccharide giúp giảm rụng tóc hiệu quả.

Các giáo sư, bác sĩ da liễu tại Foltène, Italy - Viện chuyên nghiên cứu về tóc đứng đầu ở châu Âu từ hơn 50 năm nay cho biết, có nhiều nguyên nhân rụng tóc khác nhau, nhưng tựu trung lại, tình trạng này đều gây ra sự thiếu hụt Mucopolysaccharide tại nang tóc. Điều này sẽ làm cho nang tóc bị xơ cứng và co rút lại, khiến cho việc hấp thu dưỡng chất gặp khó khăn, làm cho tóc bị suy yếu và rụng nhanh.

Từ đó, các chuyên gia tại Foltène đã cho ra đời bộ sản phẩm dầu gội và dầu xả giảm rụng tóc Foltène dành cho nam và nữ. Với công thức độc quyền chứa Mucopolysaccharide, bộ sản phẩm này giúp giảm rụng tóc, bảo vệ da đầu và làm sạch gàu.

Foltène đã có 42 cuộc thử nghiệm lâm sàng thành công với kết quả có đến 92% trường hợp giảm rụng tóc thấy rõ sau 6 tuần sử dụng. Những thử nghiệm này được tiến hành ở Anh, Pháp, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Thái Lan, nơi có điều kiện khí hậu và con người tương đồng Việt Nam. Dầu gội Foltène có công thức dịu nhẹ, thích hợp sử dụng hàng ngày thay thế dầu gội thông thường.

Để đạt được hiệu quả chăm sóc tóc tốt, bạn có thể dùng dầu gội kèm dầu xả Foltène, giúp giữ ẩm và giảm khô xơ cho tóc. Bộ sản phẩm giảm rụng tóc này hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

(Nguồn: Công ty Nam Trân)