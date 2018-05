Giảm vòng 2 cấp tốc cho giới văn phòng

Với nhiều nữ nhân viên văn phòng, sở hữu vòng bụng ngày càng phình to và ngấn mỡ là nỗi ám ảnh thường trực. Theo chuyên gia của Trung tâm thẩm mỹ Belas Spa tại TP HCM, để thoát khỏi tình trạng xồ xề không khó. Với sự phát triển của ngành thẩm mỹ công nghệ cao trong lĩnh vực tiêu mỡ giảm mập, bạn có thể sử dụng cách điều trị không phẫu thuật, an toàn, không đau đớn và tốn ít thời gian. Công nghệ giảm mỡ theo ý muốn Thermo C là một trong những phương pháp bạn có thể tham khảo.

Đây là công nghệ có khả năng đào thải mỡ thừa, làm săn chắc, triệt tiêu tình trạng da thừa, nhão, chảy sệ, vết rạn, tái tạo da ở các vùng bụng, đùi, mông, vai… với hiệu quả tương đương một ca phẫu thuật hút mỡ. Tuy nhiên, sự phối hợp nhẹ nhàng giữa sóng RF (Radio Frequency), hệ thống làm lạnh tại chỗ, massage chân không và tia ánh sáng sẽ giúp chị em nhanh chóng lấy lại phom chuẩn chỉ sau 10 lần điều trị mà không gây đau đớn hay chảy máu.

Phương pháp này sử dụng năng lượng nóng của sóng RF để kích thích quá trình oxy hóa, khuếch tan trong nội bào, làm nóng và đốt cháy mỡ cứng ở độ sâu 5 -15 mm dưới bề mặt da. Năng lượng ánh sáng được truyền trực tiếp vào các mô mỡ cứng, đốt nóng và làm tan chảy rào cản toxin (lớp màng cứng bao quanh các cellulite), giúp hóa lỏng toàn bộ các cellulite cứng đầu thành acid béo, khí CO2 và nước. Tiếp theo, hệ thống đèn Led sẽ được sử dụng để massge vùng tích tụ mỡ đã được chuyển hóa, đào thải và phân hủy chúng thông qua hệ bài tiết.

Ngoài ra, hoạt động của sóng RF còn kích thích tuần hoàn máu ở cả tĩnh mạch lẫn động mạch, gia tăng hoạt động của hệ bạch huyết và làm giảm các mô mỡ ngay sau lần đầu điều trị. Đây là công nghệ tiêu mỡ có khả năng triệt tiêu cả mỡ mềm lẫn mỡ cứng, làm săn và xóa nhăn cho kết quả toàn diện và lâu dài, hiệu quả với mọi tình trạng béo bụng, cơ địa chùng nhão. Bạn có thể giảm ít nhất 4-10cm sau khi điều trị theo lịch trình được tư vấn.

