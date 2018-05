Giảm vòng eo tới 15 cm

Trước tiên, với liệu pháp quấn nóng bằng vải sợi ion thu gọn vòng ha, bạn có thể giảm ngay 10 kg trong vòng hai tuần. Với một lượng gel nhỏ lên vùng da bụng, kết hợp với máy siêu âm bắn ion trực tiếp, các phân tử gel sẽ thẩm thấu sâu vào tế bào mô mỡ, giúp phá hủy màng bọc của mô mỡ, khiến mỡ tích tụ ở da bụng bị triệt tiêu đến 60 lần, đồng thời độc tố trong cơ thể được thải ra ngoài nhanh chóng. Dưới sức nóng của việc ủ, quấn, ở mức từ 37 đến 40 độ C, các tinh chất trị liệu được thẩm thấu tối đa, giúp lượng mỡ dư thừa chuyển hóa thành nhiệt lượng, nước, độc tố và CO2 và được đào thải qua da.

Đối với những vùng mô mỡ cứng ở cánh tay, đùi, hai bên hông... công nghệ RF hiện đại sẽ giúp đánh tan lượng mỡ này. Mỡ sẽ bị các đầu RF đốt cháy triệt để. Toàn bộ lượng mỡ dư thừa sẽ được hút ra ngoài cơ thể mà không cần phẫu thuật. Phương pháp này sử dụng nguồn năng lượng của ánh sáng với bước sóng thích hợp để hút mỡ ra ngoài cơ thể qua lỗ chân lông. Chính vì vậy, những bộ phận trên cơ thể của chị em sẽ được gọn gàng hơn. Cánh tay, đùi, vùng thắt lưng không chỉ thon gọn mà kéo theo hiệu ứng săn chắc da.

Đối với những vùng cơ lỏng, đặc biệt là vùng da bụng, tích trữ khá nhiều lượng mỡ do quá trình mang thai và sinh con. Đây cũng là vùng chịu ảnh hưởng nhiều của việc rạn da. Những liệu trình massage bằng các loại mặt nạ như bùn khoáng từ nham thạch núi lửa, mặt nạ collagen nóng... Các thao tác massage giảm béo ở vùng bụng bằng tinh dầu làm mềm và ẩm da kết hợp với lớp thuốc có chứa muối khoáng và ít bùn khoáng non lên vùng bụng nhằm đánh tan phần mỡ thừa, ngăn lớp mỡ mới phát sinh dưới da. Liệu trình này còn giúp các vết rạn do sinh con được khép lại và da vùng bụng trở nên săn chắc, mịn màng lên.

Ngoài ra, bạn còn được sử dụng một loại trà thảo dược đặc biệt, trà linh chi - cà phê, trà sâm Hàn Quốc… giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, loại bỏ độc tố trong cơ thể. Với tinh chất độc đáo từ nấm linh chi và sâm Hàn Quốc, cơ thể chúng ta sẽ tiếp nhận được nhiều dưỡng chất thiết yếu giúp bổ máu, giảm mỡ, cơ thể khỏe mạnh, da trắng hồng. Đồng thời, chiết xuất cà phê trong trà thảo dược là một yếu tố giảm mỡ hoàn hảo.

