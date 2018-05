Giữ ẩm cho đôi mắt

Thuốc nhỏ mắt New V.Rohto Thành phần: Sodium Chondroitin Sulfate, Vitamin B5, B6, Potassium L-Aspartate, Tetrahydrozoline Hydrochloride, Chlorpheniramine Maleate. Chỉ định: mỏi mắt, xung huyết kết mạc, bệnh mắt do tia cực tím hay các tia sáng khác (thí dụ mù tuyết), nhìn mờ do tiết dịch, mắt ngứa, viêm mi, phòng bệnh về mắt khi bơi lội hoặc do bụi, mồ hôi rơi vào mắt. Khắc phục tình trạng khó chịu do dùng kính tiếp xúc cứng, giữ ẩm cho mắt. Chống chỉ định: không dùng cho người bị tăng nhãn áp, hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng trong trường hợp bị đau mắt nặng, tiền căn dị ứng với thước nhỏ mắt. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.