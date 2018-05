Giữ gìn vẻ đẹp cho làn da với Younger

Sau tuổi 30, làn da của phụ nữ thường chịu ảnh hưởng của ba dấu hiệu khô, nhăn, sạm. Để chăm sóc làn da ở tuổi này, chị em nên phối hợp cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da từ bên trong:

Da khô: Cần uống đủ nước và bổ sung acid béo thiết yếu để tăng độ ẩm cho da. Omega-3 và Omega-6 là acid béo rất tốt cho da, ngoài việc giúp da duy trì độ ẩm cần thiết, chúng còn cải thiện vẻ bề ngoài của da và giúp chống lại tình trạng khô da, cho làn da mềm, mịn.

Da nhăn: Cần được lập tức bổ sung Marine Collagen, là loại collagen có cấu trúc ngắn nên dễ dàng xâm nhập vào tế bào da. Marine Collagen thực hiện chức năng phục hồi, duy trì sự săn chắc và độ đàn hồi cho da, giúp xóa mờ nếp nhăn cũ và ngăn không cho hình thành nếp nhăn mới.

Da sạm: Cần can thiệp vào quá trình oxy hóa để hạn chế sự sản sinh melanin. Thông thường, vitamin E, C vẫn được dùng để chống oxy hóa. Nhưng hiện nay đã có hoạt chất Procyanidin có tác dụng chống oxy hóa mạnh hơn vitamin E 50 lần và 20 lần so với vitamin C. Với chất chống oxy hóa thế hệ mới Procyanidin, làn da sẽ trở nên hồng hào, tươi trẻ và khỏe mạnh.

Thực tế, khi bước qua tuổi 25, da đã bắt đầu lão hóa. Sau 30, quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, da mất khoảng 1% collagen mỗi năm. Vì vậy nên chăm sóc cho da càng sớm càng tốt. Khi mức độ hư tổn của da chưa cao, việc phục hồi sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn.

Mặt khác, lão hóa cũng diễn ra liên tục mỗi ngày. Vì thế, muốn da trẻ đẹp lâu dài thì nhất thiết phải kiên trì cung cấp dưỡng chất cho da thường xuyên. Khi đó, da sẽ giảm hẳn ba dấu hiệu khô - nhăn - sạm và sự tươi trẻ, mịn màng của làn da sẽ được gìn giữ theo năm tháng.

Viên uống đẹp da Younger của Pháp với công thức tiên tiến, phối hợp ba nhóm dược thảo quý từ thiên nhiên để giải quyết hiệu quả cả ba vấn đề của da:

Chống khô da: Với Omega-3, Omega-6 có trong dầu Borage và Evening Primrose có tác dụng giữ ẩm rất cao.

Chống nhăn da: Nhờ Marine collagen chiết xuất từ tảo biển có độ hấp thu tối đa vào da, nhanh chóng làm da săn chắc.

Chống sạm da: Với Procyanidin là chất chống oxy hóa cực mạnh (gấp 50 lần vitamin E), ức chế sự tổng hợp quá mức sắc tố gây nám Melanin, chống sạm nám từ gốc.

Younger có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Mọi thông tin về Younger, khách hàng vui lòng truy cập tại website: http://www.namtranpharma.com/vn/San-Pham/Danh-Cho-Da/Vien-Uong-Dep-Da-Younger/ hoặc (08) 5410 3636.

Tư vấn thông tin sản phẩm: (08) 5410 3636.

(Nguồn: Dược Nam Trân)