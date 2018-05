Giữ mãi nét đẹp tuổi 30

Thời gian được coi là “kẻ thù” của tuổi xuân và sắc đẹp. Vì vậy, hàng nghìn năm qua, ước nguyện kéo dài tuổi xuân, có một cuộc sống trường thọ luôn là một trong những mục đích hướng tới của con người, đặc biệt là giới khoa học. Một trong những điều kỳ diệu của khoa học là biến những điều không thể thành có thể. “Mãi mãi tuổi 30” là liệu pháp đặc biệt giúp mọi người gìn giữ tuổi xuân.

Độ tuổi sau 30 là độ tuổi chín muồi, viên mãn cả về sắc đẹp và hạnh phúc. Theo nghiên cứu do tạp chí Allure tiến hành ở Mỹ, phụ nữ được coi là rực rỡ và hấp dẫn hơn ở tuổi 30, trong khi đó, đàn ông bước vào “thời hoàng kim” ở tuổi 34. Nhưng, có một sự thật dù muốn dù không chúng ta cũng phải nhìn nhận là quá trình lão hóa bắt đầu hiển thị. Khi bước qua ngưỡng 30, người phụ nữ phải đối mặt với sự thay đổi của làn da theo chiều hướng xấu đi, sắc tố da xuất hiện khởi đầu có thể như những chấm tàn nhang, sau đó có thể chuyển sang mảng sắc tố, da không đồng màu.

Các nếp nhăn li ti ở khóe miệng, đuôi mắt, cổ… bắt đầu xuất hiện nhiều hơn khi bước dần đến tuổi 40, 50. Những liên kết collagen và elastin của da bị thoái hóa, mỏng và thưa dần, khiến da đàn hồi kém, dẫn đến tình trạng chùng nhão, nhăn nheo, chảy xệ ở hai bên khóe miệng và bầu mắt dưới. Sự lưu thông máu, tuần hoàn cũng giảm làm chậm quá trình phục hồi da. Cùng lúc đó là sự xuất hiện của sạm nám, hậu quả của tình trạng stress kéo dài, những áp lực trong công việc, gia đình, con cái…

Bác sĩ Tôn Nữ Phương Thảo - Giám đốc y khoa “Mãi mãi tuổi 30” trong buổi nói chuyện chuyên đề “làn da trắng sáng bất chấp thời gian”.

Dù không thể ngăn cản sự lão hóa của tự nhiên, nhưng theo bác sĩ Tôn Nữ Phương Thảo, bạn vẫn có thể cải thiện và làm chậm quá trình này bằng cách tác động vào 3 yếu tố là nguyên nhân gây lão hóa: ngăn ngừa da chảy xệ, ức chế sắc tố và kích thích liên tục sự tái tạo bề mặt da thông qua việc thực hiện liệu pháp “Mãi mãi tuổi 30".

Quy trình gồm 3 bước giúp ngăn ngừa và loại bỏ sắc tố bằng cách loại bỏ tế bào sắc tố hiện có, kích thích sự săn chắc các collagen hiện hữu và tăng cường hình thành các collagen mới. Toàn bộ cơ chế của Vital C peel plus O2 đạt được hiệu quả làm trắng sáng tối đa bằng cách bẻ gãy và mở rộng hàng rào tế bào để đưa oxy và vitamin C liều lượng cực cao vào sâu bên trong. Cơ chế electroporation giúp cho các dưỡng chất có thể thẩm thấu sâu, giúp cho da hấp thụ đồng loạt và toàn bộ các thành phần GA & AHAs, L-ascorbic acid, Oxygen, Plant stem cell collagen để nuôi dưỡng tế bào từ bên trong, làm cho da tươi trẻ, trắng sáng, săn chắc trở lại và căng tràn sức sống sau khi điều trị.

Làn da đẹp mãi tuổi 30 dù bạn đã bước sang tuổi 40- 50.

Với liệu trình trị liệu mới, ứng dụng những công nghệ tiên tiến của khoa học, phương pháp trị liệu an toàn, thoải mái và hiệu quả nhanh chóng, liệu pháp “Mãi mãi tuổi 30” nên thực hiện thường xuyên, 1-2 tuần một lần như là một thói quen. Đây cũng là một phương pháp tập thể dục cho da cần duy trì trong cuộc sống để có làn da mịn màng, tươi trẻ, bất chấp tuổi tác và thời gian.

Với những người trẻ tuổi, điều này dường như không có ý nghĩa nhiều, song đến khi bạn phải đối mặt với tuổi trung niên trở đi, những dấu hiệu lão hóa và tuổi già bắt đầu xuất hiện đe dọa đến nhan sắc và sự trẻ trung của cơ thể. Chính vì thế, sứ mệnh của “Mãi mãi tuổi 30” là giúp không chỉ phụ nữ mà cả nam giới hiểu rõ và trân trọng chính mình qua việc chăm sóc làn da từ sớm, để làm chậm quá trình lão hóa, và duy trì mãi làn da tuổi 30.

(Nguồn: Thẩm Mỹ Viện Xuân Trường)