Giúp mái tóc bồng bềnh như xưa

Tóc ở một vùng da đầu bị thưa dần sẽ dẫn đến hói đầu. Hói đầu thường là do lão hóa, do di truyền nhưng cũng có thể gặp ở phụ nữ sau khi sinh và có khi rụng tóc do bệnh lý hoặc tác động của các yếu tố khác như hóa trị, xạ trị, bị stress kéo dài, ảnh hưởng của khí hậu, môi trường… Với sự tiến bộ của khoa học, hiện nay, các bác sĩ thẩm mỹ Việt Nam đã có thể giải quyết hầu hết vấn đề về tóc.

Truớc tiên, bác sĩ sẽ khám để xem xét thể trạng tổng quát và xác định mật độ tóc nơi vùng lấy tóc ở phía sau đầu của bệnh nhân. Cấy tóc được thực hiện bởi một ê kíp gồm bác sĩ và 5-7 phụ tá, trong vòng 3-5 giờ, tùy theo số luợng nang tóc cần cấy nhiều hay ít. Nếu thể trạng không tốt hoặc mật độ tóc ở vùng lấy tóc quá thưa, bác sĩ sẽ không chỉ định cấy tóc.

Tóc trước và sau khi cấy.

Tóc dùng để cấy được lấy từ nang tóc của chính bệnh nhân, thường là ở phía sau đầu do tóc nơi đây hầu như không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây hói do di truyền. Các nang tóc này sau khi lấy ra sẽ được tách theo từng nhóm nang và chuẩn bị lại dưới kính hiển vi. Sau đó, từng nhóm nang tóc được bác sĩ dùng dụng cụ chuyên dùng cấy vào phần da đầu bị hói cho đến khi lấp đầy. Để tóc cấy được đều và đẹp tự nhiên, ngoài yếu tố kỹ thuật, rất cần đến kinh nghiệm, sự khéo tay và kiên nhẫn của bác sĩ. Phẫu thuật cấy tóc được xem là một trong những phẫu thuật thẩm mỹ công phu nhưng an toàn và hiệu quả. Với các bác sĩ có kinh nghiệm, tỷ lệ sống của tóc cấy thường đạt trên 85%.

Tuy nhiên bạn chỉ nên cấy tóc khi thật cần thiết, nên chữa rụng tóc trước. Có thể tự chữa bằng các loại thuốc uống, thuốc thoa hoặc chữa trị tại các trung tâm bằng công nghệ mới như: công nghệ Mesotherapy, công nghệ PRP...

Công nghệ Mesotherapy: sử dụng một thiết bị chuyên dùng gọi là súng Meso (Mesogun) để đưa dung dịch thuốc với từng liều rất nhỏ vào ngay bên dưới lớp da, trên toàn bộ vùng tóc rụng, tác động trực tiếp vào các nang tóc... Trị liệu này tác động hồi phục, tăng vi tuần hoàn máu vùng da đầu lão hóa và kích thích hồi sinh các nang tóc yếu; tăng cường các vitamin cần thiết như: vitamin B3, B5, B6, B8, B9, B12, vitamin H... nuôi các nang tóc, giúp ngăn chặn việc rụng tóc.

Trước và sau khi chữa rụng tóc bằng công nghệ PRP.

Công nghệ PRP: Công nghệ PRP hiệu quả trong điều trị rụng tóc và trẻ hóa da đầu. PRP (Platelet Rich Plasma - "Huyết tương giàu tiểu cầu") là công nghệ sinh học tự nhiên, thực hiện bằng cách trích tiểu cầu từ máu, tập trung với nồng độ cao, đưa ngược trở lại vào từng vị trí cần thiết trên cơ thể, giúp hồi phục mô bệnh, tăng sinh các mô khỏe mạnh… Với chữa rụng tóc, thực tế cho thấy sau điều trị bằng PRP tóc giảm rụng, sợi tóc to, khỏe, tóc mọc nhanh hơn và một số trường hợp ghi nhận tóc giảm bạc so với trước điều trị.

