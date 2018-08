Giúp mẹ lấy lại thời son trẻ

Không có người phụ nữ nào muốn đánh mất vẻ đẹp thời son trẻ, nhưng theo tháng năm, các con lớn lên thì tuổi xuân cũng dần biến mất theo những nếp nhăn trên gương mặt của mẹ. Ngày của Mẹ năm nay, Skinfood giới thiệu dòng sản phẩm chăm sóc da cao cấp Gold Caviar và Gold Caviar Collagen sẽ chăm sóc tinh tế, giúp mẹ tìm lại được vẻ đẹp thanh xuân.

Đây là hai dòng mỹ phẩm chăm sóc làn da bị lão hóa toàn diện bởi sự kết hợp giữa dưỡng chất phục hồi da lão hóa có trong trứng cá tầm muối (là loài cá sống hơn 100 năm dưới tầng biển sâu của Nga) và khả năng giải độc, ngăn sạm da, tàn nhang của vàng nguyên chất. Sự kết hợp này sẽ kích thích lưu thông máu, tăng độ đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa và trả lại cho làn da sự căng mịn đầy sức sống như tuổi đôi mươi.

Trứng cá tầm muối ở tầng biển sâu được xếp vào loại thực phẩm quý hiếm và giàu dinh dưỡng bởi hàm lượng protein và omega 3 cao. Đây là dưỡng chất thiết yếu ngăn chặn quá trình lão hóa trong cơ thể bổ sung chất dinh dưỡng cho da. Đồng thời chất này giúp dưỡng ẩm, tái cấu trúc tế bào da nhằm cải thiện tính đàn hồi và liên kết lâu dài cho da. Công dụng của trứng cá tầm muối có trong dòng sản phẩm Gold Caviar và Gold Caviar Collagen sẽ giúp chống lại và phục hồi các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, khô sần, da chảy xệ, nám và tàn nhang.

Vàng được biết đến trong y học bởi khả năng giải độc và kháng viêm cho cơ thể đồng thời kích thích lưu thông máu. Vàng cũng được sử dụng trong công nghệ mỹ phẩm do có khả năng phục hồi tình trạng nám và tàn nhang ở da, làm chậm quá trình lão hóa thông thường. Gold Caviar của SkinFood chứa các hạt nano vàng nhỏ gấp 50.000 lần so với lỗ chân lông, do đó các tinh thể vàng có trong sản phẩm dễ dàng được hấp thụ nhanh chóng đồng thời giúp mang theo dưỡng chất cần thiết cho da.

Ngoài ra, quá trình lão hóa diễn ra nhanh chóng một phần là do sự thiếu hụt collagen do tác động của thời gian, môi trường và chế độ dinh dưỡng. Các sợi collagen có công dụng liên kết các tế bào da tạo nên tính đàn hồi và căng mịn cho da. Sự thiếu hụt collagen sẽ gây ra tình trạng da khô sần, chảy xệ, thiếu tính đàn hồi và xuất hiện ngày càng nhiều nếp nhăn.

Cũng có công dụng như dòng Gold Caviar, dòng sản phẩm Gold Caviar Collagen còn bổ sung hàm lượng collagen thiếu hụt, đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tổng hợp và sản xuất collagen mang đến làn da khỏe mạnh và đàn hồi tốt. Ngoài ra, sản phẩm còn có tác dụng như một loại Botox tự nhiên và an toàn cho da, giúp làm mờ các nếp nhăn hiệu quả, tăng độ săn chắc và căng mịn cho da.

Với hai dòng sản phẩm Gold Caviar và Gold Caviar Collagen của SkinFood, làn da phụ nữ sẽ được bảo vệ để phục hồi làn da đã bị lão hóa và chống lại tác động không mong muốn của thời gian.

SkinFood dành tặng một món quà đặc biệt cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống SkinFood Việt Nam nhân ngày của Mẹ.

(Nguồn: Skin Food)

