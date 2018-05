Giúp mẹ sinh mổ xử lý tình trạng sổ bụng

Nhiều bà mẹ sinh mổ xuất hiện những tàn tích đáng buồn ở vùng bụng: mỡ thừa từng ngấn, da bụng bung sổ, chảy xệ, bèo nhèo, nhăn nheo, rạn da ngang dọc, chưa kể là dấu vết để lại của một vết mổ dài. Những biểu hiện xuống cấp này cũng xuất hiện ở các bà mẹ sinh thường nhưng không nghiêm trọng và khó chữa trị bằng mẹ sinh mổ. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà các bác sĩ sản khoa luôn cố gắng khuyên sản phụ nên dùng hình thức sinh thường, chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới phải sinh mổ.

Sổ bụng sau sinh là vấn đề nghiêm trọng đối với phụ nữ sinh mổ.

Nỗi khổ lại dáng vòng eo ở mẹ sinh mổ

Sinh mổ là cả một cuộc đại phẫu cần tới thuốc mê, tác động bóc tách da để lấy em bé dẫn đến việc vùng biểu bì quanh vòng bụng bị tổn thương và yếu đi trông thấy. Sau khi sinh, thuốc mê tan đi là lúc bà mẹ nào cũng cảm thấy đau đớn và khổ sở quanh bụng khi đi đứng, sinh hoạt. Điều này dẫn tới việc các bà mẹ sinh mổ thường không được vận động mạnh trong nhiều tháng đầu, cũng như phải mất gấp đôi thời gian nghỉ ngơi hậu sản so với mẹ sinh thường. Quá trình dài dặc này khiến những khối mỡ non sau sinh trở thành mỡ cứng và chai dần đi, kết cấu da bụng còn lỏng lẻo, dễ co hồi khi mới xẹp xuống cũng dần thô cứng hơn và suy giảm khả năng đàn hồi.

Một liệu trình Cavi-Deluxe tại Dencos Luxury được ứng dụng dựa trên nguồn năng lượng nhiệt và sóng âm thông minh.

Do đó, khả năng lấy lại dáng nhanh chóng thông qua luyện tập thể thao, vận động tiêu hao mỡ thừa ở mẹ sinh mổ dường như là điều bất khả thi. Chưa kể, do tổn thương quanh vết mổ sau sinh nên các mẹ cũng không thể dùng các phương pháp thông dụng để làm co hồi, săn chắc da như mặc gen, quấn muối, quấn gừng…Hậu quả bụng bung sổ, xuống cấp nghiêm trọng sau sinh càng đáng báo động hơn.

Tái tạo vòng hai cho mẹ sinh mổ

Vì không thể áp dụng các phương án giảm mỡ, thu gọn vòng eo như bình thường nên tình trạng sổ bụng ở các bà mẹ sinh mổ thường khá nghiêm trọng. Nhiều chị em cũng chủ quan cho rằng sau sinh từ từ bụng sẽ co lại bình thường nên không chịu đầu tư tìm hiểu và điều trị nhanh chóng bằng biện pháp thích hợp. Do đó, để giúp các bà mẹ sau sinh lấy lại vòng hai thon gọn, săn đẹp một cách an toàn, Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury giới thiệu phương pháp giảm mỡ, tái tạo vòng bụng không phẫu thuật Cavi-Deluxe - thế hệ công nghệ thẩm mỹ tiên tiến.

Vòng bụng sau sinh giảm đến 95% mỡ thừa và khắc phục đến 80% tình trạng chảy xệ, rạn da nhờ Cavi-Deluxe.

Cavi-Deluxe ứng dụng nguyên tắc điều trị bằng sóng âm và năng lượng nhiệt, tác động đốt nóng và phá vỡ những cấu trúc tế bào mỡ, ngay cả vùng mỡ tầng sâu và mỡ tích tụ lâu năm thông qua những động tác di chuyển đầu máy nhịp nhàng, êm ái. Mỡ thừa sau đó được hóa lỏng và loại bỏ ra ngoài cơ thể nhẹ nhàng, an toàn. Mặt khác, tác động nhiệt học và cơ học của máy Cavi-Deluxe sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc biểu bì vùng da bụng để kích thích hoạt động tái cấu trúc collagen, elastin, xây dựng lại hệ thống chất nền, tăng cường sự đàn hồi, co kéo lại các vùng da bị chảy nhão, tái tạo chức năng và cải thiện sắc tố da để làm mờ các vết rạn. Kết quả, mỡ thừa sẽ được loại bỏ đến 95%, tương đương 8-20cm vòng bụng, đồng thời hiệu quả điều trị chảy xệ và rạn da có thể đạt từ 70% trở lên.

Ngoài ra, trong trường hợp chảy xệ và rạn da quá nặng hoặc lâu năm, chị em có thể áp dụng thêm phương pháp cấy chỉ sinh học kết hợp cùng Cavi-Deluxe để tạo mạng lưới vững chãi làm săn chắc da, tăng độ đàn hồi, giúp vùng bụng phục hồi mạnh mẽ. Xem thêm chi tiết về công nghệ tại đây.

