Giúp phái đẹp loại bỏ vai u thịt bắp

Cùng với bụng mỡ, đùi ếch, vai u thịt bắp chính là một trong những nỗi khổ tâm lớn về ngoại hình khiến nhiều cô gái lo lắng và tự ti. Bờ vai to, rộng, bắp tay mập mạp, tích mỡ thừa lâu năm khiến cho phần thân trên của cơ thể phái đẹp trở nên thô cứng, kém mềm mại, bớt duyên dáng. Bờ vai, bắp tay quá khổ còn khiến nhiều chị em phiền não, tự ti, không dám diện những chiếc áo ôm vai gợi cảm hoặc khoe cánh tay trần.

Vai u thịt bắp là một trong những nỗi mặc cảm về ngoại hình của nhiều cô gái.

Nguyên nhân gây ra tình trạng vai u thịt bắp chính là do năng lượng thừa tích trữ quá nhiều hoặc đường trong máu được hấp thụ qua từng năm bị chuyển hóa thành mỡ, tích tụ dần ở khắp cơ thể, đặc biệt là khu vực ít được vận động như vai, bắp tay. Sau một thời gian dài, những tế bào mỡ tại các khu vực này sẽ dần tích lại dày hơn, len sâu vào vùng cơ bắp dày đặc và trở thành mỡ cứng được bao bọc bởi độc tố toxin. Một số trường hợp vai u thịt bắp xuất hiện là do tạng người vai lớn, tay to bẩm sinh hoặc do kết quả vận động thường xuyên ở vùng thân trên như các vận động viên bơi lội.

Để giảm mỡ cứng ở vùng vai, bắp tay, việc thay đổi chế độ ăn uống và thực hiện các bài tập tiêu giảm năng lượng ở các khu vực này là thích hợp. Song các phương pháp này chỉ đem lại hiệu quả về lâu về dài và đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực cao độ. Do đó, trước nhu cầu làm đẹp cấp tốc của chị em, ngành thẩm mỹ đã tạo ra nhiều phương pháp giảm mỡ mới bằng công nghệ cao, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong thời gian ngắn nhất, tiêu biểu là liệu trình giảm mỡ cứng vùng bắp tay, cánh tay bằng peptide sinh học.

Peptide sinh học kết hợp cùng máy Endymed giúp loại bỏ đến 90% mỡ thừa khu vực vai, bắp tay, đảm bảo không tích mỡ trở lại.

Công nghệ điều trị không phẫu thuật này hoạt động theo nguyên tắc đưa các yếu tố sinh học cấu tạo từ các chuỗi peptide tự nhiên, tương thích với cơ thể vào vùng mỡ thừa ở vai, bắp tay thông qua phương pháp tiêm vi điểm. Các chuỗi peptide khi xâm nhập vào vùng mỡ thừa sẽ có tác dụng ngăn chặn sự hình thành của lipid trong tế bào mỡ và kích hoạt quá trình đốt cháy chất béo một cách nhanh chóng, làm tan sự ứ đọng trong các tế bào mỡ cứng lâu năm, tăng dẫn lưu tĩnh mạch và hệ bạch huyết, hồi phục các mô liên kết bị hư hại...

Ưu điểm của phương pháp giảm mỡ cứng bằng peptide sinh học:

Điều trị trong một lần khoảng 90 phút.

Giảm đến 90% khối lượng mỡ thừa, cải thiện kích thước và độ thô cứng vùng vai, bắp tay rõ rệt.

Các yếu tố tăng trưởng CG- IGF-1 và liệu trình làm săn chắc da Endymed giúp tăng sinh tái tạo biểu bì, cải thiện tình trạng chảy xệ, phục hồi sự đàn hồi, mịn màng cho vùng da được điều trị.

Quá trình điều trị nhẹ nhàng, an toàn, không đau đớn, không sưng đau, không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Hiệu quả lâu dài, đảm bảo không tích mỡ trở lại.

Vùng vai trần săn chắc, thon gọn giúp Dương Cẩm Lynh quyến rũ và gợi cảm hơn.

"Làm đẹp đầu xuân - Khuân lộc may mắn" - Nhân dịp mừng tân xuân Ất Mùi, Dencos Luxury tổ chức chương trình bốc thăm lì xì may mắn dành cho tất cả khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. Chương trình kéo dài từ ngày 1/1 đến hết ngày 28/2 với tổng giá trị giải thưởng lến đến 2 tỷ đồng. Chương trình được phối hợp tài trợ bởi tập đoàn mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc Caregen và Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury.

