Ở Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ bị nám da khá cao và hình ảnh này trở nên quen thuộc. Nám ảnh hưởng đến thẩm mỹ và là chiếc mặt nạ sậm màu ngự trị trên da mặt. Phụ nữ, đặc biệt là chị em đang trong giai đoạn mang thai, thường bị nám hay còn gọi là mặt nạ thai kỳ. Sự thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn này biểu hiện ra ngoài là những mảng sậm màu quanh môi, cổ, má. Phổ biến hơn là những người bị nám do da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, môi trường làm việc tiếp xúc với nhiệt, dùng mỹ phẩm kém chất lượng, dùng thuốc tránh thai, bị căng thẳng, ức chế hoặc do chế độ dinh dưỡng không hợp lý…

Tham khảo phương pháp sử dụng năng lượng ánh sáng Toning để gỡ bỏ mặt nạ nám:

Bước 1: Quy trình tạo nhiệt Soft Peel - Hệ thống tự động với chức năng phân tích da thông minh và chuẩn xác thiết lập thông số điều trị nám thích hợp. Quy trình tạo nhiệt được tạo ra bởi peel da an toàn bằng than hoạt tính. Quá trình này là cơ sở đảm bảo cho lượng nhiệt cần thiết cho da hấp thụ và giúp tái tạo da, da trở nên săn chắc, khỏe đẹp hơn do kích thích tăng sinh sợi collagen. Đồng thời, lỗ chân lông cũng thông thoáng, giúp ngăn ngừa mụn và loại bỏ được các nguyên nhân gây ra các vấn đề về da.

Bước 2: Quy trình loại bỏ nám bằng ánh sáng Toning. Để loại bỏ những chiếc mặt nạ kém thẩm mỹ là thử thách khó khăn với tất cả những “nạn nhân” của nám. Công nghệ ánh sáng Toning sử dụng bước sóng đặc trị 1064nm, ánh sáng bước sóng 1064nm là ánh sáng cường độ cao với năng lượng đỉnh cao nhưng độ rộng xung ngắn. Nguồn ánh sáng được này được chiếu trực tiếp lên vùng da bị hắc tố (vùng bị nám) và tác động vào hắc tố phù hợp với bước sóng ánh sáng ở vùng bì và hạ bì. Năng lượng ánh sáng được hắc tố hấp thụ nhanh chóng và dễ dàng. Chính nguồn năng lượng này phá vỡ cấu trúc của hắc tố thành những mảnh vụn li ti và theo cơ chế sinh học tự nhiên của cơ thể, hoạt động của các đại thực bào trong cơ thể sẽ hấp thụ những mảnh vụn hắc tố, sau đó đào thải chúng ra ngoài. Quá trình tiêu diệt dần dần hoàn toàn hắc tố, giúp trả lại cho bạn làn da trắng sáng.

Phương pháp trị liệu trên đang được áp dụng tại Trung tâm thẩm mỹ kỹ thuật cao AVIDA

