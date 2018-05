Gọt mặt V line chuẩn Hàn tại JW

Khách hàng trước và sau phẫu thuật gọt mặt V line tại JW.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật gọt mặt V line có mức độ khó cao. Bên cạnh đó, bác sĩ Dung cũng là bác sĩ Việt Nam có báo cáo tại Hội nghị phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc 2015 với hơn hàng trăm trường hợp gọt mặt V line thành công.

Tiến sĩ, bác sĩ Seong Yik Han - Chủ tịch hội nghị trao chứng nhận báo cáo cho tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung đã tu nghiệp chuyên sâu tại Bệnh viện JW. Ông cũng là người xây dựng mô hình nhượng quyền thương hiệu về ngành thẩm mỹ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. JW chi nhánh Việt Nam sẽ được chuyển giao cơ sở vật chất, vật liệu, trang thiết bị từ phía Hàn qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Những phương pháp thẩm mỹ mới luôn được đội ngũ bác sĩ hai bên trao đổi và cập nhật, tạo nên thương hiệu JW thống nhất về chất lượng và uy tín toàn cầu.

Gọt mặt V line làm thon gọn gương mặt

Có nhiều phương pháp tạo hình V line không cần phẫu thuật, song còn những hạn chế như kết quả không rõ rệt, tính duy trì thấp, phải thực hiện liên tục lâu dài. Nếu nguyên nhân là góc hàm to, bành, mặt vuông thì phẫu thuật gọt mặt can thiệp vào xương là cách xử lý cho kết quả lâu dài.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung – Viện trưởng Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam đang hướng dẫn khách hàng chụp hình hàm mặt với máy CT 3D Cone Beam để đánh giá chính xác cấu trúc xương hàm.

Các phương pháp phẫu thuật thon gọn gương mặt: phương pháp can thiệp nhiều là gọt mặt, gọt hàm và phẫu thuật chỉnh hình cằm. Đa phần trên 70% một gương mặt vuông và góc cạnh là do hai góc xương hàm to. Nếu trong trường hợp gương mặt tròn, xương hàm to vừa phải do mặt thiếu cằm như vậy, bác sĩ phối hợp vừa chỉnh hàm, vừa chỉnh cằm. Ngoài ra, bác sĩ có thể chỉnh thêm xương gò má, xương hàm trên dưới trong một vài trường hợp để khung xương phù hợp hơn.

Lưu ý cho bệnh nhân tránh biến chứng: đây là phẫu thuật lớn, bệnh viện phải có phương tiện kỹ thuật đầy đủ, có chuyên khoa gây mê, chuyên khoa hồi sức. Bệnh nhân được kiểm tra sức khỏe kỹ càng bởi bác sĩ phải có trình độ chuyên môn cao. Trong răng hàm mặt, bác sĩ biết về giải phẫu học chính xác thì khả năng biến chứng thấp.

