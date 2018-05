Gọt mặt Vline an toàn tại thẩm mỹ Úc Châu

Chuyên gia y tế tại Thẩm mỹ Hàn Quốc Úc Châu cho biết, phẫu thuật gọt mặt V line, trái xoan được thực hiện bằng công nghệ nội soi sẽ giúp người phẫu thuật đỡ đau, không để lại sẹo và phục hồi nhanh.

Bác sĩ đang tư vấn cho khách hàng về quy trình phẫu thuật gọt mặt V line.

Quy trình thực hiện phẫu thuật khuôn mặt V line:

Bước 1: các bác sĩ tại thẩm mỹ Hàn Quốc Úc Châu sử dụng máy Vectra 3D để tư vấn phẫu thuật gọt góc hàm, gọt mặt V line, trái xoan. Đây là công nghệ mới giúp người phẫu thuật nhìn thấy trước mình sẽ thay đổi như thế nào sau khi phẫu thuật góc hàm. Khả năng của Vectra 3D cho phép bạn xem sự thay đổi từ các góc độ khác nhau.

Bước 2: người phẫu thuật thẩm mỹ được chụp X-quang hàm mặt kỹ thuật số Cepha-Pano để xác định cụ thể xương hàm mặt và những phần cần phải chỉnh sửa gọt, cắt. Đồng thời đánh giá chính xác mạch máu, thần kinh lồi cầu, mặt phẳng hàm dưới, mặt phẳng franfort, cành cao, độ dày của xương cành ngang hàm dưới, loại góc hàm bè hay cụp từ đó đưa ra lựa chọn tối ưu.

Một trong các bước thực hiện trong quy trình phẫu thuật gọt mặt.

Bước 3: xét nghiệm tiền phẫu như công thức máu, độ đông máu, chức năng gan, thận, điện tâm đồ, chụp X quang phổi… để đánh giá tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật, nhằm đảm bảo an toàn và gây mê toàn thân.

Bước 4 - tiến hành phẫu thuật: Thẩm mỹ Hàn Quốc Úc Châu sử dụng máy cắt xương chuyên dụng thế hệ mới trong phẫu thuật gọt góc hàm, gọt mặt V line, trái xoan đảm bảo việc cắt xương an toàn và chính xác. Đây là thiết bị mới và hiện đại giúp cắt xương không gây đau hay chảy máu nhiều nhờ hệ thống phun nước tự động, còn lưỡi cắt rất mỏng không làm tổn thương xương, không tạo bột xương, đường cắt chính xác. Do vậy, vết thương mau lành hơn và tình trạng sưng nề sẽ giảm nhiều hơn, không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ sau phẫu thuật.

Điều quan trọng trong phẫu thuật hàm mặt là mạch máu vùng hàm mặt là khá phong phú cho nên đòi hỏi bác sĩ phải am hiểu chuyên sâu về hàm mặt. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Nam chuyên phẫu thuật gọt hàm, gọt mặt V line, trái xoan tại Thẩm mỹ Hàn Quốc. Bác sĩ được tu nghiệp tại Australia, Hàn Quốc với hơn 12 năm kinh nghiệm và trực tiếp tham gia phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình xương vùng hàm mặt cùng với các bác sĩ nước ngoài, như: Hội Face The Challenge của Mỹ (Colorado); Hội HVO của Mỹ (California & Utah); Hội Rotary của Mỹ hội Rotary của Australia (Melbourne); Hội phẫu thuật Wold Mission Possible Hội Bridge The Gap của Hà Lan; Khoa phẫu thuật Hàm mặt trường Đại học Y khoa Tokyo; Khoa Phẫu thuật hàm mặt Seoul (Hàn Quốc).

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật gọt góc hàm và trượt cằm.

Bước 5: tại Thẩm mỹ Hàn Quốc Úc Châu, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, bạn sẽ nhận được thẻ bảo hành sản phẩm cho dịch vụ phẫu thuật gọt góc hàm, gọt mặt V line, trái xoan.

Với sự đầu tư máy móc công nghệ hiện đại và đội ngũ y bác sĩ chuyên môn giỏi, trình độ tay nghề cao cùng phương pháp phẫu thuật gọt góc hàm, tạo khuôn mặt V line, trái xoan hiện đại, Thẩm mỹ Hàn Quốc đã giúp nhiều khách hàng giải quyết những khuyết điểm của gương mặt mang lại vẻ đẹp tự nhiên.

Thẩm mỹ Hàn Quốc - Úc Châu: 2A Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM.

