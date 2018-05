Hai động tác kéo giãn nên làm sau khi chạy bộ

6 động tác yoga cho ngày mới đầy năng lượng / Bài tập 30 giây sau bữa ăn quá no

Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy kéo giãn trước khi chạy không hữu ích như chúng ta tưởng. "Nếu có thể chạy thoải mái mà không chấn thương, bạn không cần thiết phải co giãn trước đó", William O. Roberts, bác sĩ thể thao và thành viên của Đại học Y Minnesota (Mỹ) nói. Thay vào đó, bạn hãy co giãn sau khi kết thúc buổi tập để giúp hồi phục cơ bắp, tránh chân thương. Dưới đây là 2 động tác nên bổ sung vào lịch trình chạy bộ của mình do Men's Health đưa ra.

Động tác Hip Flexor Stretch

Ảnh: Men's Health.

Cơ thắt lưng là cơ chạy qua phần hông, có vai trò kết nối các phần dưới của lưng đến đùi. Theo một nghiên cứu năm 2014 được đăng trên tờ Journal of Sports, Exercise & Orthopedics, co giãn và tăng cường sức mạnh cho cơ thắt lưng cùng cơ chậu sẽ giảm đáng kể chứng đau lưng ở những người tập chạy.

Cách thực hiện: Quỳ gối phải, đùi trái tạo một góc 90 độ với mặt đất. Giữ lưng thẳng và hướng đầu gối trái về phía trước cho đến khi cảm thấy hông phải được kéo giãn. Giữ nguyên tư thế trong 15-20 giây rồi đổi bên.

Động tác Standing Calf Stretch

Ảnh: Men's Health.

Cơ bắp chân và cơ dép chịu rất nhiều tác động khi bạn chạy bộ hay nâng tạ. Kéo giãn chúng sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Cách thực hiện: Đứng cách tường một khoảng bằng cánh tay, chân phải bước lên trước. Đặt tay lên tường và bước chân phải lên cho đến khi mũi chân tường và bạn cảm thấy cơ bắp chân được kéo giãn. Giữ tư thế trong 15-20 giây rồi đổi bên.

