Hai người đẹp tiết lộ bí quyết ăn uống không tăng cân ngày Tết

Mẹo giảm mỡ bụng của cô gái có vòng eo 58 cm

Theo MC Huyền Ny, dịp Tết rất khó kiêng cữ nên có thể ăn uống thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên không nên ăn uống thả ga vì chắc chắn sẽ tăng cân dẫn đến cảm giác uể oải, chán chường sau Tết, kéo theo hiệu quả công việc và chất lượng sống giảm sút. Những mẹo nhỏ của người đẹp nhằm kiểm soát việc ăn uống phù hợp, giữ sức khỏe như sau:

- Những bữa ăn nặng nên dồn về các bữa sớm hơn trong ngày. Không nên càng về khuya càng ăn nặng bụng sẽ khó tiêu và khó ngủ. Ngoài ra, ăn quá nhiều vào bữa tối và khuya thì cơ thể sẽ không có thời gian vận động, thức ăn sẽ được chuyển sang chế độ dự trữ ở dạng mỡ chứ không thành năng lượng để cơ thể sử dụng.

- Vẫn theo lịch ăn uống như ngày thường với 5-6 bữa mỗi ngày. Mỗi bữa cách nhau 3 tiếng. Trong những bữa tiệc gia đình, với nhiều món thịnh soạn hãy chọn món ăn nhiều chất xơ ăn trước sau đó đến đạm, tinh bột và đồ ngọt cuối cùng.

- Nên tránh món ăn có nhiều mỡ động vật, đồ chiên rán, nội tạng động vật vì hàm lượng cholesterol rất cao. Mỡ từ cá thì ngược lại, tốt cho sức khỏe.

- Nếu muốn thực đơn phong phú thì mỗi món ăn nên một ít chứ đừng ăn một món cho đến khi no căng. Khi đã no 70-80% thì ngừng lại.

- Để khỏe mạnh, đừng uống bia rượu quá nhiều trong dịp lễ, lượng calo trong bia rượu cũng khá cao. Với bia rượu ta nên thưởng thức chứ không cần phải uống cho đến khi say xỉn. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, uống ngay một ly nước lọc cùng với chanh vắt, có thể thêm ít mật ong nếu cần, để thanh lọc cơ thể và khởi động bộ phận tiêu hóa. Uống nhiều nước trong ngày.

Ăn uống phù hợp để có vóc dáng chuẩn trong và sau ngày tết.

Nữ huấn luyện viên với vóc dáng chuẩn Trần Thùy Linh chia sẻ bí quyết là ăn chậm, nhai kỹ vừa giúp tiêu hoá tốt và nhanh no. Những nghiên cứu khi ăn nhanh, cơ thể sẽ ngừng tiết hormone có nhiệm vụ thông báo lên não khi dạ dày đã đầy. Trên thực tế người ăn nhanh, ăn vội sẽ thường ăn nhiều hơn những người ăn chậm. Điều này dễ tăng nguy cơ tăng cân, béo phì. Đặc biệt với lượng thực phẩm ngày tết như bánh chưng, thịt kho trứng chứa nhiều calo và béo dễ khiến cơ thể tăng cân.

- Nên giữ bữa ăn ngày tết đủ no, không nên tập thói quen ăn no căng bụng. Mẹo đơn giản là tự nhắc cơ thể ngừng khi ăn no khoảng 60-70%.

- Một sai lầm phổ biến ở nhiều bạn trẻ khi nghĩ rằng ăn nhiều hoa quả thay đồ tinh bột ngày tết để giảm cân. Tuy nhiên vì hoa quả chứa không ít đường vẫn có nguy cơ gây tăng cân.

- Đồ nguội như giò, chả, lạp xưởng, chân giò hun khói... được nhiều gia đình trữ tết. Linh từ chối những món này vì nhiều muối, giàu chất béo, ăn vào dễ tích nước và khó kiểm soát cân nặng.



- Nên cân bằng chế độ ăn giống như ngày bình thường. Bạn vẫn có thể ăn 5-6 bữa trong ngày nhưng bắt buộc phải đúng bữa đúng giờ. Thói quen ăn uống của mọi người ngày Tết, khi bận đi chơi, chúc Tết nhau là bỏ bữa và ăn bù bữa sau. Từ kinh nghiệm của bản thân, Linh cho biết ăn không đúng bữa rất dễ tăng cân.

- Những ngày Tết do bận rộn và phòng tập sẽ đóng cửa nên Linh dành một tiếng tập luyện mỗi ngày, chuẩn bị tấm thảm tập để tập tại nhà.

Khánh Ly