Hành trình tìm đến vẻ đẹp nữ tính

Mọi người ai cũng có những ước mơ riêng của mình, một số người mong được thành công, một số khác hy vọng được xinh đẹp hơn, nhưng ước mơ của chàng trai tên Lương Hoàng Thân (nay là Lương Hoàng My) là trở thành phụ nữ quyến rũ.

Hoàng My gặp Hoa hậu Thu Hoài tại một show từ thiện đầu năm 2013 và đã được chị tư vấn cho cách trở thành một phụ nữ xinh đẹp. Chị Thu Hoài đã cùng bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh - chuyên gia tạo hình thẩm mỹ viện Khơ Thị, tư vấn các chương trình phẫu thuật làm đẹp khuôn mặt cho My trước khi sang Thái thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Tại đây, My đã được chỉnh hình một vài điểm trên mặt như mũi, cằm, chân mày.

Trước khi chỉnh hình thẩm mỹ, gương mặt My dù khá nữ tính nhưng vẫn mang nhiều nét thô của đàn ông.

Gương mặt xinh đẹp sau khi chỉnh hình thẩm mỹ mũi, miệng, cằm tại Thẩm mỹ viện Khơ Thị.

Ca phẫu thuật chuyển giới của Hoàng My đã được thực hiện tại Thái Lan do chị Thu Hoài trực tiếp liên hệ với trung tâm giải phẫu tại xứ sở chùa Vàng.

Chỉ sau 6 tháng, Hoàng My đã sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng một thân hình với những đường cong đầy quyến rũ.

Trông Hoàng My không khác gì một thiếu nữ.

Vẻ đẹp hiện tại của Hoàng My.

(Nguồn: Khơ Thị)