Hay thức khuya, bị mụn thì cần phải làm sao?

Trả lời:

Thức khuya, tinh thần căng thẳng là kẻ thù số một của làn da và sức khỏe. Đây là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến làn da nhanh chóng xuống cấp cùng hàng loạt dấu hiệu lão hóa sớm như: mụn, nám, sạm da, nếp nhăn…

Bên cạnh đó, vị trí xuất hiện của mụn cũng phần nào nói lên nguyên nhân gây ra mụn, ví dụ, mụn xuất hiện ở trán thường là do căng thẳng, stress kéo dài, mụn ở cằm là do hệ tiêu hóa hoạt động không tốt, mụn đối xứng 2 bên là do mất cân bằng nội tiết và cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố.

Trường hợp của bạn, nên điều chỉnh lại lối sống và chế độ sinh hoạt cho hợp lý hơn. Không thức quá khuya, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, không để những stress trong công việc và học tập “quấy rối” bạn. Bên cạnh đó, cần chăm sóc làn da đúng cách như: vệ sinh da sạch bằng những sản phẩm phù hợp để loại bỏ bã nhờn, bụi bẩn, tránh bít tắc lỗ chân lông. Tuyệt đối không tùy tiện sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không dùng xà phòng rửa mặt vì có thể khiến da kích ứng và tổn thương.

Bạn cũng cần phát huy và duy trì chế độ ăn uống nhiều rau quả, bổ sung đầy đủ khoáng chất, uống từ 2 đến 3 lít nước lọc một ngày. Tránh tình trạng để cơ thể bị táo bón vì sẽ khiến mụn vùng cằm nổi nhiều hơn.

Ngoài quá trình tự điều chỉnh sinh hoạt và chăm sóc da tại nhà như trên, để đảm bảo cho tình trạng mụn của bạn dứt hẳn, cần lên kế hoạch chữa trị mụn càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc và lựa chọn thật kỹ nơi điều trị.

Chúng tôi xin gợi ý bạn phương pháp chữa trị mụn hiệu quả, an toàn và đã được FDA của Mỹ kiểm nghiệm lâm sàng - công nghệ ánh sáng Blue Light. Kỹ thuật chiếu ánh sáng Blue Light trong điều trị mụn khá phổ biến mà không cần phải uống thuốc. Phương pháp này sử dụng bước sóng ánh sáng phù hợp với làn da để cân bằng quá trình tiết dầu và sừng hóa nang lông, cân bằng nội tiết tố, triệt tiêu vi khuẩn gây mụn, giảm thiểu quá trình hình thành và phát triển của mụn ngay sau những lần chiếu đầu tiên. Ngoài ra, vì chỉ tác động bằng ánh sáng nên làn da ít bị tổn thương, da không bị yếu và vỡ mao mạch nên không gây sẹo và hạn chế tối đa các vết thâm. Nếu tiến hành điều trị bằng ánh sáng Blue Light, thời gian chữa lành mụn của bạn sẽ được rút ngắn tối thiểu (khoảng 3-6 tuần cho một lịch trình điều trị). Tất cả khách hàng điều trị mụn bằng công nghệ Blue Light đều được cam kết về kết quả điều trị.

