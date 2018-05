Hiểu đúng về kỹ thuật nâng mũi Hàn Quốc

Trước những thắc mắc của nhiều người về quy trình, hiệu quả sau khi thực hiện nâng mũi Hàn Quốc, tiến sĩ, bác sĩ Shin Dong Min - chuyên gia về thẩm mỹ mũi tại Hàn Quốc đã giải đáp và cung cấp nhiều kiến thức về kỹ thuật này. Tiến sĩ, bác sĩ Shin Dong Min đang trực tiếp tư vấn và thực hiện các ca làm đẹp mũi tại Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp - Thanh Hằng Beauty Medi .

- Theo bác sĩ, điều gì đã dẫn tới tình trạng nhiều người sau thẩm mỹ vẫn sở hữu dáng mũi không đẹp, thiếu tự nhiên, thậm chí nhiều trường hợp mũi vẹo, nhiễm trùng gây tấy đỏ ?

- Một vài trường hợp nâng mũi bằng thanh silicone cứng ngắc, thường là hình chữ L, để nâng chiều cao từ thân đến đầu mũi, cho tất cả các dạng mũi. Khi bao da của mũi không rộng, mũi quá ngắn, cố nâng mũi quá cao hoặc kỹ thuật không chuẩn, các biến chứng dễ xảy ra, gây thất vọng và thiệt thòi cho bệnh nhân.

Một trường hợp phẫu thuật mũi tại cơ sở kém uy tín dẫn đến tình trạng mũi hỏng, vẹo đã được phục hồi hoàn chỉnh tại Thanh Hằng Beauty Medi.

- Vậy với các trường hợp sống mũi quá thấp (mũi tẹt), muốn nâng cao sống mũi để cải thiện vẻ đẹp khuôn mặt nên lựa chọn phương pháp nào thưa bác sĩ?

- Để tránh được các khuyết điểm của phẫu thuật nâng mũi với chất liệu độn nhân tạo, các bác sĩ của Hàn Quốc đã chia việc nâng mũi thành ba phần riêng biệt: thân, đầu, trụ mũi. Cấu trúc mũi về cơ bản chia làm 3 phần theo phương diện thẩm mỹ: gốc mũi là phần ngay giữa hai góc mắt, thân mũi và đầu mũi. Mũi đẹp có dáng cao tự nhiên chạy từ gốc mũi đến đầu mũi. Hình dáng mũi thanh tú, hài hòa với cả khuôn mặt.

Trường hợp mũi đã được nâng theo công nghệ cũ được tạo hình lại theo phương pháp nâng mũi Hàn Quốc.

- Nhiều người tự ti vì đầu mũi thô, to, mũi khoằm, phương pháp nào sẽ giúp họ khắc phục tình trạng này?

- Khắc phục đầu mũi thô, to, khoằm đòi hỏi sự tinh tế và kỹ thuật thẩm mỹ cao của bác sĩ. Với bệnh nhân sở hữu dáng mũi thô sẽ được thực hiện thu hẹp đầu mũi, tạo hình chóp, cánh mũi. Thay vì sử dụng chất liệu độn nhân tạo, việc sử dụng sụn tự thân mang lại hiệu quả cao. Dáng mũi đẹp tự nhiên, thon gọn, cao ráo.

- Để việc phẫu thuật mũi thành công, theo bác sĩ cần lưu ý những điểm gì?

- Nâng mũi tuy không phải là một kỹ thuật quá khó, bạn có thể dễ dàng thực hiện tại nhiều nơi, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và con mắt thẩm mỹ của bác sĩ thực hiện. Vì vậy, trước khi thực hiện nâng mũi, bạn cần tìm hiểu rõ về địa điểm, kỹ thuật và người sẽ thực hiện nâng mũi cho mình. Tại các địa chỉ uy tín, trước khi thực hiện, bạn sẽ được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kĩ lưỡng, để lựa chọn ra dáng mũi phù hợp cũng như phương pháp thực hiện. Mũi đẹp phải đạt chuẩn tỷ lệ với khuôn mặt, đầu mũi thon, lỗ mũi gọn hình hạt chanh. Nếu người thực hiện chỉ quan tâm đến việc nâng mũi cho bạn càng cao càng tốt, thì bạn nên cân nhắc lại quyết định của mình.

Sống mũi có phần gồ ghề đã được tạo hình thành dáng mũi thanh tú bởi công nghệ tại Thanh Hằng Beauty Medi.

- Khách hàng cần chú ý điều gì sau phẫu thuật nâng mũi?

- Ca phẫu thuật nâng mũi được thực hiện khá nhanh chóng. Trong khi phẫu thuật bệnh nhân sẽ được gây tê nên không gây đau đớn. Sau phẫu thuật, bạn có thể được chăm sóc tại trung tâm thẩm mỹ trong vòng 2 giờ. Sau đó, bạn có thể về nhà và sinh hoạt như bình thường. Bạn nên thực hiện đúng các chỉ dẫn của bác sĩ, thăm khám lại theo yêu cầu để việc nâng mũi đạt hiệu quả cao. Người bệnh vẫn có thể sinh hoạt, làm việc như bình thường, chỉ cần tránh vận động quá mạnh hay tập thể thao. Ngoài ra, bạn nên kiêng đồ kích thích như rượu, bia.

- Thông thường sau bao lâu thì dáng mũi sẽ đẹp và vào phom chuẩn?

- Sau phẫu thuật khoảng 3 ngày, mũi sẽ hết sưng, và có thể nhìn thấy phom mũi. Khoảng một tháng sau phẫu thuật, mũi sẽ đẹp tự nhiên và không để lại bất kỳ dấu vết thẩm mỹ nào.

- Nhiều người tò mò khi các sao Hàn luôn sở hữu khuôn mặt đẹp tự nhiên, khó phát hiện dấu vết thẩm mỹ. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Nhiều ngôi sao trở nên nổi bật, xinh đẹp hơn là nhờ vào bàn tay của các bác sĩ thẩm mỹ Hàn Quốc, những người am hiểu về cái đẹp và luôn theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên. Do vậy, họ có thể điều chỉnh cấu trúc mũi, sửa mắt, cằm để đạt độ tinh tế cao. Một vẻ đẹp không hài hòa sẽ đem lại sự vô cảm, lạc lõng trên gương mặt, khiến mọi người dễ nhận ra sự can thiệp dao kéo. Điều này phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật và tay nghề của bác sĩ thực hiện.

Tiến sĩ - Bác sĩ Shin Dong Min - chuyên phẫu thuật thẩm mỹ mũi, đường nét khuôn mặt là tiến sĩ y khoa với 16 năm kinh nghiệm chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Quốc gia Seoul; Ông chia sẻ lý do cộng tác với Thanh Hằng Beauty Medi vì muốn đem những kiến thức, kinh nghiệm của mình giúp nhiều phụ nữ Việt trở nên xinh đẹp và tự tin hơn.

