Hiểu đúng về nâng mũi Hàn Quốc

Mũi người châu Á thường thiếu các cấu trúc nâng đỡ (xương, sụn) nên không tạo đươc bộ khung vững chắc cho sống mũi, đặc biệt là đầu mũi. Vì vậy, việc dùng sụn từ chính cơ thể của bệnh nhân như sụn sườn, sụn vách ngăn (sụn tự thân) là phù hợp cho việc tạo hình nâng mũi

Sụn tự thân giúp tạo hình đầu mũi, cho kết quả thẩm mỹ cao. Sử dụng sụn vách ngăn, sụn vành tai nâng cao làm chắc trụ đầu mũi và định hình rõ. Đây là yếu tố làm nên chiếc mũi Hàn Quốc và quyết định sự thành công của ca phẫu thuật. Phương pháp tái tạo cấu trúc mũi ra đời giúp cho các phẫu thuật viên có được một phương pháp riêng để tạo nên dáng mũi tự nhiên, thanh tú.

Các phẫu thuật viên Hàn Quốc chia sụn tự thân để nâng mũi thành ba phần riêng biệt: thân, đầu, trụ mũi. Việc sử dụng sụn tự thân một cách uyển chuyển giúp cho các phẫu thuật viên có thể linh động thực hiện các kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp phù hợp với các hình dạng mũi khác nhau. Việc này cũng giúp họ dễ dàng tạo nên chiếc mũi đẹp tự nhiên như ý muốn theo phong cách phẫu thuật thẩm mỹ mũi Hàn Quốc (Korean style of rhinoplasty).

Đây được xem là tiêu chuẩn vàng (gold standard) trong việc nâng mũi thẩm mỹ cho người châu Á. Trước đây, nâng mũi đơn thuần là đặt chất liệu nhân tạo silicone (hình chữ S) vào mũi, với mục đích là nâng cho sống mũi cao lên. Sau một thời gian, mũi có thể xuất hiện một số biến chứng như: mũi bóng đỏ, lộ sống, đầu mũi đỏ và ngắn, thậm chí có trường hợp thủng đầu mũi do silicone cứng hoặc căng quá mức hoặc tạo nên sống mũi với một đường cong giả tạo. Để khắc phục tình trạng trên, có thể sử dụng các vật liệu tự thân ở phần đầu mũi, trụ mũi. Chỉ một phần ở sống mũi sử dụng Gore- Tex là một chất liệu mới mềm mại hơn, không gây dị ứng.

Ngoài ra, đầu mũi của người Á châu thường to dầy, đầu mũi thô, da phần sống mũi thường mỏng, chân cánh mũi thường nhô ra so với trụ mũi... Cùng với việc nâng cao sống mũi cần kết hợp thu nhỏ đầu mũi, nếu không sau khi nâng cao sống mũi thì đầu mũi vẫn to, dầy, thô không đạt các tiêu chuẩn của một chiếc mũi Hàn Quốc. Kỹ thuật này còn có thể làm trụ mũi nhô ra phía trước so với chân cánh mũi 1mm để tạo nên chiếc mũi thanh tú.

