Hiệu quả giảm cân với thiết bị xông hơi HomeSpa

Hiện nay, tình trạng thừa cân dẫn đến béo phì đang gia tăng. Người bị thừa cân, béo phì ngoài thân hình nặng nề, thiếu thẩm mỹ, còn có nguy cơ mắc nhiều bệnh như: tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, mỡ trong máu và thậm chí là ung thư… Bởi thế, các chuyên gia y tế khuyên nên phát hiện, ngăn ngừa béo phì từ khi chỉ là nguy cơ, không nên chờ đến béo phì thật sự. Trang bị thiết bị xông hơi HomeSpa là giải pháp để giúp ngăn chặn thừa cân hoặc điều trị béo phì từ giai đoạn đầu.

Bác sĩ Đào Thị Yến Phi - Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế TP HCM cho biết, can thiệp từ giai đoạn cân nặng thừa ít, chưa có sự gia tăng tế bào mỡ sẽ có kết quả tốt, dễ dàng duy trì lâu dài. Hơn nữa, điều này còn ngăn chặn hoặc làm ngừng phát triển các tổn thương cơ quan do mỡ gây ra (mạch máu, gan…) và phòng tránh các bệnh di truyền do béo phì bằng cách giảm các yếu tố thuận lợi thúc đẩy các bệnh lý này phát triển.

Sử dụng thiết bị xông hơi HomeSpa thường xuyên có thể giảm lượng năng lượng nạp vào cơ thể hằng ngày, đồng thời gia tăng năng lượng tiêu hao. Đặc biệt, xông hơi với HomeSpa còn thải trừ độc tố ẩn chứa dưới da, tích tụ bên trong cơ thể ra ngoài thông qua tuyến mồ hôi, tăng cường tái tạo tế bào mới mang đến bạn làn da sáng mịn, hỗ trợ việc ngăn ngừa bệnh tật và tăng cường sức khỏe. Chỉ sau 30 phút dùng HomeSpa, bạn sẽ cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm, lấy lại làn da khỏe khoắn.

Ngoài công dụng giảm cân, ngăn chặn béo phì hữu hiệu, HomeSpa còn có những tiện ích khác. Thiết bị này với cải tiến cho phép để đầu, hai tay ra ngoài tủ xông, tránh tình trạng ngộp hơi nước, có thể đọc sách, xem TV, trò chuyện, mang lại cảm giác hưởng thụ, kéo dài thời gian sử dụng, nhanh đạt được hiệu quả mong muốn.

Ngoài kiểu dáng sang trọng, sản phẩm còn được thiết kế sáng tạo với diện tích chưa đến 1 m2, dễ lắp đặt trong khoảng 5 phút, phù hợp với phong cách và không gian sống của người Việt. HomeSpa hiệu quả trong việc giảm cân, cải thiện sắc đẹp, bảo vệ sức khỏe không chỉ bởi những đặc tính độc đáo mà còn giúp xông kết hợp cùng với nguyên liệu, sản phẩm khác (tinh dầu, muối khoáng, sữa tươi, thảo dược giảm cân, trắng da...).

Bạn có thể thon gọn vóc dáng, sáng mịn làn da nhanh chóng hơn nữa bằng việc kết hợp massage với sáp giảm béo Rendez-vous sau khi xông hơi. Tận dụng điều kiện lỗ chân lông hoàn toàn thông thoáng, tinh chất hạt quả mơ cùng 9 loại tinh dầu và vitamin E dễ dàng thẩm thấu sâu vào các mô mỡ bên dưới, làm tiêu mỡ, ngăn chặn hình thành mô mỡ, tái tạo tế bào da.

Nhà cung cấp thiết bị xông hơi cá nhân sẽ giúp bạn chọn được kiểu dáng, nguyên liệu xông, sản phẩm đi kèm phù hợp nhu cầu và tư vấn các phương cách, quy trình xông phối hợp để nhanh chóng khỏe-đẹp. Nhân dịp Viên Mỹ công bố quy trình “Giảm eo 2-3 cm trong 60 phút tại nhà”, khách hàng mua thiết bị xông hơi HomeSpa từ 1/9 đến 31/9, được tặng ngay thêm 5% giá trị đơn hàng.

