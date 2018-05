Hiểu rõ về các phương pháp giảm cân

Ngày nay, nhờ sự "mách nước" từ nhiều nguồn như: bạn bè, sách báo, quảng cáo trên Internet, bạn có thể biết tới hàng trăm phương pháp giảm cân. Do vậy, phái đẹp thường có tâm lý giữ dáng theo ý thích của riêng mình mà không cần đến sự tư vấn của chuyên gia. Phổ biến nhất là thói quen nhịn ăn hay ăn kiêng không theo một "lộ trình" khoa học nào. Một số trường hợp khác thì lại tập thể dục quá mức cần thiết hay ỷ lại vào sự hiệu nghiệm các viên thuốc giảm cân có thể gây hại cho sức khỏe. Tất cả những cách giảm cân tự phát này đều không mang lại hiệu quả mong muốn và ảnh hưởng đến sức khỏe.

The Bodyline International - Chuyên gia tạo dáng vừa có mặt tại Việt Nam.

Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất gây thất bại trong việc lấy lại vóc dáng là do các chị em không hiểu rõ thể trạng của mình. Mỗi cơ thể, mỗi tạng người và tùy theo mức độ hoạt động mà sự phát triển các mô mỡ sẽ đi theo những hướng khác nhau, từ đó hiện tượng thừa cân ở từng người cũng khác nhau. Chính việc không hiểu rõ cơ thể mình đã khiến các chị em bị mất định hướng trong kế hoạch giảm cân, hậu quả là... vẫn tiếp tục tăng. Giải pháp cho thực trạng này là các chị em cần có một "hướng dẫn viên" chuyên nghiệp để lấy lại vóc dáng trong thời gian nhanh nhất, mà vẫn an toàn cho sức khỏe.

Các chuyên gia của The Bodyline International khuyên rằng, nếu bạn muốn biết nguyên nhân thực sự làm mình trở nên quá khổ và làm cách nào để nhanh chóng giải quyết những vấn đề về cân nặng, hãy tìm đến chuyên gia về giảm cân và tạo dáng The Bodyline International để được tư vấn những phương pháp giảm cân hiệu quả.

Máy xung điện phá mỡ hiệu quả trong trị liệu BTP của The Bodyline International.

The Bodyline International, tiền thân là Marie France Bodyline (Thụy Sĩ) là một tên tuổi nổi tiếng trong ngành chăm sóc sắc đẹp thế giới với hơn 200 trung tâm khắp thế giới. Tháng 6 vừa qua, The Bodyline International đã có mặt tại Việt Nam ở số 88, Trương Định, quận 1, TP HCM. Với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, cùng các công nghệ tiên tiến như: sóng điện từ, khuyếch tán điện từ, hút chân không, xung điện phá mỡ G-shaper, chiếu tia hồng ngoại… và các sản phẩm đặc trị 100% tự nhiên, The Bodyline International cung cấp hơn 50 gói trị liệu giảm cân khác nhau.



Tại The Bodyline International, khách hàng sẽ trải qua các bước kiểm tra cơ thể kỹ lưỡng để hiểu rõ về thể trạng và vấn đề thừa cân của mình, từ đó có thể chọn những gói giảm cân phù hợp. Đặc biệt, các chuyên viên của trung tâm còn giúp thiết kế chương trình trị liệu riêng cho từng khách hàng và giám sát chặt chẽ tiến độ cho đến khi đạt được kết quả như ý.

Quấn lạnh - phương pháp giảm cân độc quyền của The Bodyline International.

Hiện gói giảm cân săn chắc và điêu khắc đường cong là một trong những gói trị liệu thành công tại trung tâm. Trong đó nổi bật là phương pháp quấn lạnh - độc quyền của The Bodyline International, giúp cơ thể gọn gàng, cân đối mà vẫn giữ được độ săn chắc, mịn màng cho làn da. Nhân dịp khai trương, The Bodyline International ưu đãi 50% cho tất cả trị liệu trong tháng 7.

