Học sao Việt 'thách thức' nắng hè gay gắt

Lo lắng trước nguy cơ cháy nắng, nám sạm, cựu siêu mẫu và Hoa hậu Việt Nam 2006 quan tâm đặc biệt đến các nguyên liệu làm trắng, phục hồi da tự nhiên lành tính. Cả hai đã cùng lựa chọn công thức dưỡng trắng da bằng thuốc bắc - sữa non được các bác sĩ da liễu đánh giá cao.

Nấm linh chi, bạch phục linh, mao hoàng… trong thuốc bắc có khả năng tiêu độc và tái tạo tế bào da nhanh chóng.

Bác sĩ Vũ Thái Hà - cố vấn da liễu của hơn 20 sao Việt chia sẻ: “Thuốc bắc sữa non là sự kết hợp của y học cổ truyền phương Đông và công nghệ hiện đại châu Âu. Vitamin A, C, E… có trong thuốc bắc có tác dụng hoạt huyết chống viêm, làm sạch da giúp lỗ chân lông thông thoáng, làm mờ vết thâm nám. Chúng nhận diện, loại bỏ hắc sắc tố melanin, tăng sinh tế bào mới giúp da sáng hồng, mềm mịn, săn chắc, giảm thiểu nếp nhăn. Nhờ vậy mà chỉ sau 3 buổi tắm, làn da của Vũ Thu Phương đã trắng lên một tông màu, các vết nám sạm cũng bị đánh bay".

Nhờ khả năng bảo vệ da mà thuốc bắc sữa non được cả Vũ Thu Phương và Mai Phương Thúy lựa chọn để chống lại nắng và khói bụi trong suốt mùa hè.

Sở hữu làn da đã đen lại dễ bắt nắng, Mai Phương Thúy quyết tâm nuôi da khỏe từ bên trong, tăng đề kháng trước tác nhân gây hại bên ngoài. Đó cũng là lý do Hoa hậu Việt Nam 2006 tin tưởng thuốc bắc - sữa non để bổ sung ẩm, dưỡng trắng da toàn thân. Lớp sữa non cô đặc với dưỡng chất, vitamin cao gấp đôi so với sữa thường thẩm thấu vào sâu bên trong da khóa chặt các dưỡng chất có trong thuốc bắc, các kháng thể, chất chống oxy hóa kiểm soát sắc tố da, tạo lớp màng kiên cố bảo vệ da Hoa hậu khỏi tia UV, khói bụi và các bệnh viêm nhiễm.

Vũ Thu Phương tự tin khoe làn da trắng sáng, mướt mịn trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Trong khi đó, Mai Phương Thúy luôn nổi bật trong những trang phục mát mẻ mà không lo da đen hay bắt nắng trở lại.

Sau khi kết thúc liệu trình, làn da Mai Phương Thúy trắng lên tới 2 tông, còn siêu mẫu họ Vũ bất ngờ khi các vùng da trên cơ thể ngày càng săn chắc, đàn hồi. Được dưỡng chất sữa non cô đặc bảo vệ, 2 mỹ nhân Việt đều thoải mái tung tăng dưới nắng hè, không lo da bắt nắng.

Thông tin chi tiết về liệu trình thuốc bắc - sữa non cô đặc và các phương pháp tắm trắng tự nhiên, an toàn mà sao Việt ưa chuộng, xem tại đây

Liên hệ: Hệ thống Lavender Clinic & Spa - Địa chỉ tắm trắng được nhiều sao Việt lựa chọn 28 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội: (04) 33899999; (04) 22199199.

65B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 39423939, (04) 39423636.

35 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 39333219; (08) 39333218.

Facebook: facebook.com/spalavender

Website: lavenderspa.vn/

(Nguồn: Lavender Spa)