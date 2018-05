Học Vũ Thu Phương cách giảm cân tiết kiệm

Vũ Thu Phương từng giảm đến 20 kg chỉ sau một tháng. Ít ai biết rằng trước đó bà mẹ một con từng lập ra kế hoạch ăn kiêng khắt khe cùng chế độ luyện tập bài bản để tiêu mỡ, rèn phom nhưng sau 2 tháng chỉ giảm được 4kg.

Vũ Thu Phương sở hữu tạng người có khung xương lớn nên chỉ cần tăng cân nhẹ cũng trông nặng nề hơn nhiều người khác.

Sau khi sinh bé Anna, Vũ Thu Phương tăng liên tục hơn 20kg mà không có dấu hiệu dừng lại. Sau khi áp dụng nhiều phương pháp không có kết quả, Vũ Thu Phương đã tìm đến bác sĩ Lê Xuân Hiệp (chuyên gia dinh dưỡng tại một trong những hệ thống làm đẹp uy tín) và được chỉ định áp dụng giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản. Kế thừa tinh hoa y học bí truyền phương Đông, các thao tác bấm huyệt trong quá trình trị liệu tác động chính xác vào từng vùng cần tiêu mỡ, mở đường cho các dưỡng chất có trong với 20 loại dược phẩm quý thẩm thấu sâu vào đáy da. Từ đây, màng chắn toxin bị bẻ gãy liên kết, các mô mỡ thừa bị phá lỏng và bị đào thải ra khỏi cơ thể theo đường bài tiết. Quá trình này có thể chứng kiến bằng mắt thường.

Nhiệt nóng tỏa ra từ lớp bùn chiết xuất từ thảo dược Nhật Bản có tác dụng làm săn chắc bề mặt da sau giảm mỡ và hút sạch toàn bộ độc tố, hàn khí tích tụ trong cơ thể.

Điều khiến Vũ Thu Phương yêu thích giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản là trong quá trình trị liệu, thao tác bấm huyệt tác động mạnh bấm huyệt đả thông 20 huyệt đạo trên cơ thể giúp đầu óc, tinh thần luôn tươi trẻ, dạ dày bị co nhỏ nên dù cô có ăn ít cô cũng không đói, ít tăng cân trở lại. Vũ Thu Phương chia sẻ: “Hiếm có cách giảm cân nào không đổ mồ hôi, không cần nhịn ăn, lại an toàn với mọi thể trạng như giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản. Liệu trình nhanh gọn, hiệu quả duy trì lại lâu dài nên so với các phương pháp giảm cân khác, giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho chị em”.

Rời xa showbiz nhưng Vũ Thu Phương vẫn duy trì thân hình chuẩn phom Sline cùng vòng eo con kiến, thu gọn 15cm so với hồi mới sinh bé Anna.

Từ ngày 1/6 đến ngày 1/7, Lavender Spa - địa chỉ giảm cân yêu thích của Vũ Thu Phương và hơn 20 sao Việt khác triển khai khuyến mại đặc biệt: giảm giá 10% và tặng thêm 2 buổi trị liệu tương đương cho khách hàng tham gia liệu trình giảm béo dưỡng sinh kiểu Nhật. Chi tiết liên hệ 0967 11 999 hoặc xem tại đây.

Liên hệ: Hệ thống Lavender Spa & Clinic - Địa chỉ giảm béo uy tín hàng đầu Việt Nam 2014 65B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 39423939, (04) 39423636.

28 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: (04) 33899999; (04) 22199199.

35 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 39333219; (08)39333218.

Website: www.lavenderspa.vn

Facebook: facebook.com/spalavender

Hotline: 0967 11 9999

(Nguồn: Hệ thống Lavender Spa & Clinic)