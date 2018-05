Hồng Nhung chăm sóc da khỏe mạnh với Jet Peel 3V

Ca sĩ Hồng Nhung được coi là một trong những "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt. Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào, phong cách thanh lịch riêng của con gái Hà Nội. Nữ ca sĩ luôn tuân thủ chế độ ăn uống, luyện tập rất nghiêm ngặt. Ngoài ra, cô cũng biết tận dụng các công nghệ thẩm mỹ tiên tiến, an toàn để kéo dài tuổi thanh xuân. Medilas Clinic là trung tâm chăm sóc da được nữ ca sĩ tin tưởng lựa chọn.

Ca sĩ Hồng Nhung đến chung vui nhân kỷ niệm 3 năm thành lập Medilas Clinic.

Luôn xuất hiện với khuôn mặt trẻ trung và tràn đầy sức sống, ca sĩ Hồng Nhung khiến người ta quên đi cái tuổi 45 của cô mà chỉ ghi nhớ hình ảnh một cô Bống ngọt ngào, xinh đẹp. Bí quyết của cô để giữ làn da khỏe mạnh, trắng sáng là nhờ công nghệ Jet Peel 3V đến từ Đức.

Vòng đời của da cũng như cuộc sống con người, luôn có sự đổi mới. Cứ sau 28 ngày thì da sẽ có thay đổi, do các tế bào già yếu chết đi và nhường chỗ cho các tế bào mới. Các tế bào mới này còn non và yếu nên rất cần được bảo vệ khỏi các tác nhân bên ngoài như tia UV, khói bụi, ô nhiễm môi trường … Một trong những nguồn dinh dưỡng quý giá đối với sự sống và vẻ tươi trẻ của làn da là oxy. Tuy nhiên, cùng với ô nhiễm môi trường thì lượng oxy tự nhiên mà làn da hấp thu mỗi ngày giảm xuống đáng kể, gây ra những vết nhăn, thâm, nám.

Nếu làn da không được cung cấp đủ dưỡng chất sẽ dẫn tới tình trạng lỗ chân lông dầy sừng, sắc thái làn da không đồng đều, quá trình lão hóa phát triển nhanh hơn.

Ca sĩ Hồng Nhung trải nghiệm Công nghệ Jet Peel 3V tại Medilas.

Sự kết hợp giữa công nghệ chăm sóc, làm sáng da chuyên sâu Jet Peel kết hợp oxy tươi và vitamin C sẽ giúp bạn có một làn da sáng hồng, căng tràn sức sống, đảm bảo an toàn. Jet Peel nhẹ nhàng làm sạch da với áp suất cao, lấy đi các tế bào chết và làm sạch từng lỗ chân lông. Khi da đang trong tình trạng thông thoáng, các lỗ chân lông đang giãn nở, Jet Peel sẽ đưa vitamin A, C, E trực tiếp vào sâu bên trong da 3mm, tới tận lớp hạ bì. Làn da được làm sạch sâu, cung cấp oxy và độ ẩm cần thiết, giúp các vitamin phát huy tác dụng.

Hiệu quả của phương pháp sau một lần trị liệu:

Bù đắp lại sự thiếu hụt oxy cần cung cấp cho da: tác động trực tiếp tại ổ mụn để giải quyết tận gốc các loại mụn, viêm tắc lỗ chân lông.

Làm sạch sâu, dẫn lưu bạch huyết, cung cấp dưỡng chất cho da: phục hồi sức khỏe, giúp trẻ hóa da, ngăn ngừa nếp nhăn và cân bằng độ ẩm.

Kích thích mạnh mẽ việc tự tái sản sinh của tế bào: tái tạo làn da khoẻ mạnh, ngăn chặn lão hoá và nám da.

Làm se khít lỗ chân lông và làm lành mụn: cho làn da khoẻ, rạng ngời, sáng hồng không tỳ vết và ngăn ngừa mụn phát sinh.

Medilas Clinic là trung tâm chăm sóc sắc đẹp được nhiều khách hàng lựa chọn.

Trung tâm điều trị da và thẩm mỹ không phẫu thuật Medilas áp dụng các công nghệ của Mỹ, với đội ngũ bác sĩ nước ngoài có chuyên môn cao và giàu tâm huyết, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại từ Đức, Italy. Trung tâm luôn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách hàng tận tình, chuyên nghiệp, được nhiều khách hàng đánh giá cao.

(Nguồn: Medilas)