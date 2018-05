Hút mỡ đứng Top 2 các loại hình thẩm mỹ

Hút mỡ ngày càng được nhiều người lựa chọn để khắc phục chứng thừa cân.

Trong xã hội hiện đại, tình trạng thừa cân, béo phì ở người trưởng thành ngày càng tăng nhanh. Điều này trở thành một trong những thách thức lớn đối với chương trình chăm sóc sức khỏe ở mọi quốc gia. Các chuyên gia nhận định tỷ lệ người béo phì tăng cao tại các nước phát triển có thể bắt nguồn từ các yếu tố như mức thu nhập thay đổi, lối sống ít vận động, sự gia tăng các nguồn thức ăn giàu năng lượng, thức ăn nhanh.

Ước tính từ năm 2014, toàn thế giới có khoảng 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân (tương được với 39% dân số), trong đó có 600 triệu người bị béo phì. Số người thừa cân, béo phì đã tăng gấp hơn hai lần so với năm 1980. Ở Việt Nam tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân, béo phì cũng chiếm khoảng 25% dân số.

Theo những nghiên cứu của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế (ISAPS), năm 2014, có đến 1.372.901 ca hút mỡ, chiếm 14,2 %, đứng vị trí thứ 2 (chỉ sau thẩm mỹ mắt) trong tổng số 9.645.395 ca phẫu thuật thẩm mỹ được tiến hành trên thế giới. Năm 2015, phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ cũng đứng thứ 2 trong Top 5 các ca phẫu thuật thẩm mỹ. Tại các nước có ngành phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như Mỹ và Hàn Quốc, số lượng ca hút mỡ cũng luôn đứng vị trí cao trong nhóm chỉnh hình cơ thể.

Theo các chuyên gia, nhu cầu sử dụng dịch vụ này ngày càng phổ biến với cả 2 phái. Ngoài việc loại bỏ mỡ thừa ra khỏi cơ thể, công nghệ hút mỡ tiên tiến còn giúp tạo hình vóc dáng quyến rũ, làn da săn chắc.

Thẩm mỹ hút mỡ trả lại cho bạn vóc dáng đẹp như ý.

Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về độ an toàn và hiệu quả của phương pháp hút mỡ, từ ngày 16/5 đến 23/5, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam tổ chức Tuần lễ tư vấn hút mỡ an toàn - giải đáp từ chuyên gia. Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ danh tiếng tại Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về việc giải quyết lượng mỡ thừa trên cơ thể theo cách khoa học, an toàn, hiệu quả. Ngoài ra, khi tham gia tư vấn, 100 độc giả gửi câu hỏi đầu tiên sẽ được nhận voucher trị giá 10 triệu đồng. Chi tiết, xem tại đây.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam)