Hút mỡ không phẫu thuật bắp tay, đùi

Mỡ ở cánh tay và bắp đùi khiến phái đẹp cảm thấy mất tự tin, kém duyên. Vì vậy, công nghệ hút mỡ không phẫu thuật Cavi-Lipo ra đời được khá nhiều chị em yêu thích. Hút mỡ cánh tay và bắp đùi là dịch vụ gần như độc quyền dành cho phái nữ bởi rất hiếm nam giới chọn dịch vụ này. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể hút mỡ ở hai vùng đó bởi cần có một lượng mỡ thừa nhất định, nếu tình trạng đùi và bắp tay to nhưng nhiều cơ, ít mỡ thì bạn không phải là một ứng cử viên tốt.

Kỹ thuật hút mỡ cũ thường bao gồm cắt bỏ thêm mỡ của da ở mặt trong cánh tay, hậu quả là da tay không mịn màng, có thể để lại những vết sẹo xấu xí. Với kỹ thuật hút mỡ mới của cánh tay và bắp đùi bằng công nghệ Cavi-Lipo, cánh tay sẽ thon gọn, mịn màng mà không cần cắt bỏ da.

Mục tiêu của hút mỡ cánh tay và bắp đùi là cải thiện sự mất cân xứng của cánh tay so với cơ thể, làm cho cánh tay và bắp đùi thon gọn, nữ tính, giúp phái yếu tự tin và thoải mái hơn khi mặc áo không tay hoặc váy ngắn

Hút mỡ thế hệ 4 bằng công nghệ sóng siêu âm Cavi - Lipo giúp đùi của bạn trở nên thon gọn.

Công nghệ Cavi-Lipo sử dụng sóng siêu âm kép với sóng hội tụ tần số 25 KHz tạo hiệu ứng bong bóng chân không, cho phép tác động vào bên trong lớp mỡ rộng và sâu để nhũ tương hóa, phân mảnh chất béo (biến mỡ thành dạng sữa), ngay cả những mô mỡ nằm xen kẽ trong ma trận mô liên kết cũng bị nhũ tương hóa ảnh. Nhưng sóng siêu âm Cavi không làm ảnh hưởng đến các mô lân cận và mạch máu xung quanh, tạo những đường nét mềm mại, quyến rũ cho cơ thể.

Sóng siêu âm hội tụ tấn công trực tiếp vào các tế bào mỡ tạo nên bong bóng chân không.

Cavi-Lipo đã đạt được các chứng nhận về an toàn và hiệu quả với các yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe của FDA (cơ quan an toàn về dược phẩm và thực phẩm Mỹ) và CE (tiêu chuẩn châu Âu), KFDA (cơ quan an toàn về dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc). Công nghệ này khắc phục được các nhược điểm của hút mỡ thế hệ trước không phẫu thuật, không đau, không phải gây mê. Cavi- Lipo bảo tồn được mô liên kết, mạch máu, thần kinh, collagen tối ưu khiến da không mất cảm giác, bị chùng nhão. Không cần ăn uống, kiêng khem quá mức, không cần uống thuốc giảm béo. Khả năng tái phát béo rất thấp do tế bào mỡ được phá huỷ dưới dạng nhũ tương hoá và được "hút" ra ngoài.

Hiệu quả giảm mỡ bụng lên tới 95% chỉ với một lần duy nhất.

Cavi-Lipo thích hợp cho phụ nữ sau sinh ngoài 8 tuần, trong thời kỳ cho con bú. Phương pháp này giúp giảm béo và tạo form được tất cả các vùng trên cơ thể, thích hợp cho mọi loại béo, cục bộ hoặc toàn thân. Cavi-Lipo giúp giảm lượng mỡ và đường trong máu, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, nâng cao sức khỏe toàn diện. Sau khi điều trị, bạn có thể trở lại sinh hoạt hằng ngày bình thường.

Công nghệ Cavi-Lipo chỉ một lần thực hiện, tùy theo mức độ tích mỡ sẽ giảm được 95% mỡ thừa, vòng bụng giảm được 6cm đến trên 18cm; vùng đùi, cánh tay từ 2cm đến 8cm.

