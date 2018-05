Hút mỡ không phẫu thuật Cavi-Lipo tặng gói triệt lông 5G

Cavi-Lipo là công nghệ hút mỡ không phẫu thuật, hút mỡ với cơ chế tạo lỗ hổng bong bóng chân không. Sóng siêu âm được truyền qua một lớp gel dẫn trên bề mặt da.

Công nghệ Cavi - Lipo được áp dụng tại Hàn Quốc.

Đây là công nghệ sử dụng sóng siêu âm công nghệ kép, với sóng hội tụ tần số 25 KHz tạo hiệu ứng bong bóng chân không cho phép tác động vào bên trong lớp mỡ rộng và sâu, để nhũ tương hóa, phân mảnh chất béo (biến mỡ thành dạng sữa), ngay cả những mô mỡ nằm xen kẽ trong ma trận mô liên kết cũng bị nhũ tương hóa.

Sóng siêu âm hội tụ Cavi - Lipo tạo nên bong bóng chân không, tấn công trực tiếp vào các tế bào mỡ.

Sóng siêu âm Cavi không làm ảnh hưởng đến các mô lân cận và mạch máu xung quanh, tạo những đường nét mềm mại, quyến rũ cho cơ thể. Vì vậy, chúng có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phướng pháp khác là: không đau, không tốn thời gian nghĩ dưỡng; không cứng, không gồ ghề hay móp méo thành bụng sau giảm mỡ; không mất cảm giác vùng giảm mỡ như các phương pháp cũ; không tích tụ mỡ trở lại, làn da săn chắc; không cần ăn uống kiêng khem quá mức hay uống thuốc giảm béo; giúp giảm lượng mỡ và đường trong máu, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, nâng cao sức khỏe toàn diện.

Cavi-Lipo đã đạt được các chứng nhận về an toàn và hiệu quả với các yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe của FDA (Cơ quan an toàn về dược phẩm và thực phẩm Mỹ) và CE (tiêu chuẩn Châu Âu), KFDA (Cơ quan an toàn về dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc).

Kết quả mang lại khi hút mỡ với Cavi- Lipo.

Công nghệ Cavi-Lipo chỉ một lần thực hiện, tùy theo mức độ tích mỡ, sẽ giảm được 95% mỡ thừa, vòng bụng giảm được 6cm đến trên 18cm, vùng đùi từ 2cm đến 8cm. Bạn sẽ có một thân hình thon gọn, tạo được đường nét quyến rũ mà không gồ ghề móp méo như các phương pháp hút mỡ cổ điển. Đặc biệt, vùng da bụng không bị nhăn chùng chảy xệ mà trở nên săn chắc và mịn màng hơn.

Thông tin được tư vấn bởi Ths.Bs Lê Viết Hải, Giám đốc chuyên môn Viện thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê)