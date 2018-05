Hút mỡ thẩm mỹ và trị liệu

Phương pháp hút mỡ ngày nay đã được các bác sĩ trên toàn thế giới nghiên cứu và thực hành liên tục để đạt đến độ chính xác và hiệu quả cao. Phương pháp này có thể gặp một số rủi ro ngoài ý muốn, vì thế, người thực hành hút mỡ phải học hỏi liên lục và chuyên sâu kỹ thuật này để cập nhật hóa các kiến thức và kinh nghiệm mới, tránh các biến chứng của việc hút mỡ. Nếu hút mỡ được thực hiện do một tay nghề tinh luyện thì đó là một phương pháp tối ưu để làm giảm đi lượng mỡ ra khỏi cơ thể.

Ngoài mục đích làm đẹp, hút mỡ còn làm giảm lượng mỡ trong máu, giảm khối lượng mỡ trong cơ thể.

Ngoài mục đích làm đẹp, hút mỡ còn làm giảm lượng mỡ trong máu, giảm khối lượng mỡ trong cơ thể, từ đó giảm được các nguy cơ theo hướng tích cực các bệnh chuyển biến do thừa mỡ trong cơ thể như: bệnh tim mạch, huyết áp cao, đái đường, gan nhiễm mỡ… Các khảo cứu y học cho biết, sau khi hút mỡ, nếu kiểm tra lại tỷ lệ cholesterol lưu thông trong máu và lượng lipides totaux thì có sự giảm sút rõ rệt.

Sau khi hút mỡ, số lượng tế bào mỡ không bị tái tạo, có chăng chỉ là do sự phì đại thể tích các tế bào mỡ. Các tế bào mỡ không được tạo thêm trong suốt cuộc đời người (người mập là do sự giản nở thể tích tế bào mỡ). Ngày nay, ở Mỹ, khoa hút mỡ có số bệnh nhân đông hơn so với các phẩu thuật thẩm mỹ khác. Ở Việt Nam, chị em cũng đã quen dần với phương pháp hút mỡ và không còn ngại ngần với kỹ thuật làm đẹp tạo dáng nhanh chóng và có kết quả cao này.

Do những kết quả tạo dáng thon thả hài hòa cho một thân hình cân đối và làm giảm lượng mỡ trong máu nên hút mỡ có giá trị trên cả hai phương diện thẩm mỹ lẫn điều trị.

