Hủy đến 95% mỡ bụng dưới chỉ sau 7 ngày

Khác với các vùng mỡ khác trên cơ thể thường phân bố trên diện nhỏ, mỡ bụng dưới thường bị dồn lại và tích tụ trên diện rộng. Mỡ các khu vực khác có thể nằm xen lẫn các khối cơ, xương nên ít gây cảm giác nặng nề, dày bì, ngược lại, vùng khoang bụng dưới thường rỗng nên các khối mỡ mềm, lỏng rất dễ dàng tích tụ, khiến kích thước vòng hai ngày càng to ra, vòng eo tròn trịa hơn. Khi bị béo bụng, lúc ngồi xuống hoặc dùng tay bấu nhẹ vùng da bụng, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy các ngấn mỡ hiện lên rõ rệt. Theo thời gian, các ngấn mỡ ở bụng dưới xuất hiện rõ dần, lộ ra ngay cả khi đi đứng bình thường kèm tình trạng chảy xệ da do bệnh lý hoặc mang thai, sinh con. Một số trường hợp mỡ thừa tích tụ lâu năm có thể khiến vùng bụng dưới bị xơ cứng hoặc chảy nhão do lão hóa.

Mỡ bụng dưới luôn là kẻ thù với vóc dáng phái đẹp.

Nguyên nhân xuất hiện tình trạng mỡ bụng dưới thường do thói quen ít vận động hoặc vận động không đúng cách của chị em phụ nữ. Khi đó, những năng lượng thừa trong cơ thể không được đào thải kịp thời sẽ dễ dàng chuyển hóa thành mỡ thừa. Tốc độ chuyển hóa và tích tụ mỡ thừa ở phụ nữ thường cao hơn gấp nhiều lần cánh mày râu do kết cấu cơ địa. Chị em giới văn phòng thường là đối tượng dễ bị tích mỡ bụng dưới hàng đầu do đặc thù công việc thường xuyên phải ngồi một chỗ, ít vận động, thường ăn thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và công việc bị áp lực, căng thẳng. Các bà mẹ sau sinh và bắt đầu có tuổi cũng phải đối mặt với nguy cơ mỡ bụng dưới nặng nề hơn gấp nhiều lần so với các đối tượng khác.

Hủy cấp tốc 8-20cm mỡ bụng dưới chỉ trong 7 ngày

Một gợi ý đáng cân nhắc cho bạn nếu muốn hủy mỡ thừa bụng dưới an toàn và cấp tốc chính là công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe tại Viện thẩm mỹ Dencos Luxury. Đây là phương pháp sử dụng năng lượng nhiệt và sóng âm để tác động phá vỡ những tế bào mỡ khu trú sâu dưới các lớp da, kể cả mỡ cứng và mỡ thừa tích tụ lâu năm để loại bỏ ra ngoài cơ thể. Cavi-Deluxe không có tác động phẫu thuật, không gây chảy máu, không đau đớn nên mang lại cảm giác thoải mái khi điều trị, hiệu quả thấy rõ trong vòng một tuần, không tốn thời gian nghỉ ngơi hồi sức.

Nguồn năng lượng nhiệt và sóng âm từ Cavi-Deluxe có thể tiêu hủy đến 95% mỡ bụng dưới chỉ với một lần điều trị.

Chỉ với một lần điều trị, công nghệ Cavi-Deluxe có thể hủy đến 95% mỡ thừa tại khu vực điều trị, tương đương từ 8-20cm vòng bụng, đảm bảo không tích mỡ trở lại nếu duy trì cân nặng điều độ. Ngoài ra, Cavi-Deluxe còn có tác dụng tăng sinh collagen làm săn chắc, tăng độ đàn hồi, giúp vùng da bụng dưới sau điều trị giảm mỡ không bị chảy xệ, chùng nhão, kể cả trong trường hợp mỡ thừa nhiều và chảy xệ nặng. Chưa kể, tác dụng tái tạo da của Cavi-Deluxe còn cải thiện đến 80% tình trạng rạn da bụng thường gặp ở phụ nữ sau sinh, giúp hiệu quả phục hồi vùng bụng toàn diện hơn. Xem thêm tại đây.

Vóc dáng nuột nà và vòng eo thon gọn của Anh Thư sau khi giảm mỡ bằng dịch vụ Cavi-Deluxe.

