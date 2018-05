Hủy mỡ bụng cho bà mẹ sinh nhiều con

Mỡ bụng sau sinh là một trong những nỗi ám ảnh đối với nhan sắc của phụ nữ. Mỗi hành trình vượt cạn đi qua là thêm một lần chị em phải đối mặt với tình trạng xuống cấp của vòng hai. Đặc biệt với những người sinh nhiều con, thời gian sinh sát nhau thì tình trạng tích tụ mỡ thừa vùng bụng lại càng nặng nề hơn gấp nhiều lần. Sinh nhiều, sinh dày khiến những nguồn năng lượng lớn từ chế độ ăn uống hơn người bình thường được tái nạp liên tục. Năng lượng cũ chưa tiêu biến, năng lượng mới đã xuất hiện. Mỡ cũ chưa giảm được, mỡ mới đã sinh ra. Điều này khiến vòng eo của các bà mẹ bỉm sữa luôn ở trong trạng thái “bánh mì” tròn trịa như vẫn còn đang trong… thai kỳ.

Đối với bà mẹ sinh nhiều con, tình trạng mỡ thừa, chảy xệ, rạn da luôn nặng nề hơn gấp nhiều lần so với các bà mẹ ít con.

Sinh nhiều con cũng khiến các bà mẹ bận rộn hơn, vất vả hơn khi chăm nom con cái, không có thời gian dành cho việc luyện tập, giữ gìn vóc dáng. Nhiều bà mẹ than phiền mình không có cả thời gian nghỉ ngơi thì lấy đâu ra thời gian cho việc làm đẹp, đành bỏ mặc cho vòng eo ngày càng to thêm. Chưa kể, sau một vài ca sinh nở, 80% vùng bụng của chị em xuất hiện rất nhiều dấu hiệu rạn da và chảy nhão. Vòng hai xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều bà mẹ mất đi sự tự tin so với thuở còn son rỗi.

Giải pháp diệt sạch mỡ bụng, săn chắc vòng eo cấp tốc

Trên thực tế có khá nhiều phương pháp tự nhiên giúp các bà mẹ giảm mỡ bụng, lấy lại vòng eo săn chắc như bằng muối gừng, muối ngải cứu…, mặc gen, ăn kiêng và tập luyện thể thao... Các phương pháp này đem đến độ an toàn cao, dễ thực hiện. Tuy nhiên, việc bỏ nhiều thời gian, công sức để duy trì đến cùng lại không hề dễ dàng, đặc biệt là với các bà mẹ có nhiều con cái cần chăm nom và phải chịu đựng áp lực công việc mỗi ngày. Do đó, nếu có điều kiện và mong muốn nhanh chóng giải quyết nỗi buồn xuống cấp của vòng hai, chị em phụ nữ có thể tham khảo thêm một phương pháp điều trị tiên tiến bằng công nghệ cao tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury là công nghệ Cavi-Deluxe.

Với ứng dụng từ nguồn năng lượng nhiệt và sóng âm, Cavi-Deluxe giúp phá vỡ, hóa lỏng các tế bào mỡ đến 95% và cải thiện cấu trúc da bụng.

Nổi tiếng với khả năng phân giải các tế bào mỡ thừa tầng sâu, kể cả các khu vực mỡ cứng và lâu năm bằng nguồn sóng âm và năng lượng nhiệt, Cavi-Deluxe là thế hệ điều trị giảm mỡ hiệu quả tại Dencos Luxury. Đầu đánh máy Cavi-Deluxe với thiết kế nhận diện thông minh, tích hợp nguồn năng lượng sâu sẽ dễ dàng len lỏi qua các tầng biểu bì để chạm đến các tế bào đích, giúp làm nóng và phân giải kết cấu mỡ thừa, hóa lỏng để đào thải ra ngoài cơ thể. Phương pháp này thích hợp điều trị cho tất cả các vùng mỡ trên cơ thể, kể cả mỡ cứng và lâu năm. Chỉ một lần điều trị, không phẫu thuật, không đau đớn, Cavi-Deluxe có thể giúp giảm đến 95% mỡ thừa, tương đương giảm 8-10cm vòng bụng.

Vùng eo bụng được tái tạo và phục hồi mạnh mẽ nhờ hiệu quả của công nghệ Cavi-Deluxe.

Ngoài ra, tác động từ nguồn năng lượng nhiệt và sóng âm lên thành biểu bì còn mang lại hiệu quả tái tạo, kích thích tăng sinh collagen và elastin giúp lớp da bị chùng nhão, chảy xệ trên bề mặt nhanh chóng co lại, đàn hồi và săn chắc hơn. Kể cả trường hợp vùng da bụng bị lỏng lẻo, chảy nhão nặng nề ở các bà mẹ sinh nhiều con cũng có thể được phục hồi mạnh mẽ. Sự tái tạo săn mịn trở lại của da bụng đồng thời cũng giúp thu nhỏ, làm mờ các vết tích rạn da, hỗ trợ cải thiện toàn diện tình trạng ban đầu của sắc tố và cấu trúc da vùng eo bụng. Xem thêm tại đây.

