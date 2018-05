Hủy mỡ đùi trong tạo khe đùi chuẩn đẹp

Vẻ đẹp của “khoảng trống giữa đùi” đã trở thành một tiêu chuẩn, một quy ước ngầm của phái đẹp về đôi chân hoàn hảo, nuột nà. Tuy nhiên, vẻ đẹp này không phải ai cũng sở hữu được. Đặc biệt, khe hở đùi rộng như các thiên thần của Victoria Secret càng không phải là điều dễ dàng có được. Đây được cho là một đặc ân của tạo hóa dành riêng cho các cô nàng may mắn. Vì vậy, phái đẹp mắc phải khuyết điểm đùi to, mỡ đùi trong nhiều, với ao ước sở hữu được “thigh gap” phải cố gắng ăn kiêng và áp dụng các chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Mặc dù đã giảm rất nhiều cân nặng, không phải ai cũng sở hữu được khe hở đùi như mong muốn. Do mỡ đùi trong là phần mỡ vô cùng khó loại bỏ, chưa kể nhiều trường hợp do di truyền, dù cơ thể có gầy đi thì khe hở đùi vẫn không xuất hiện.

Lựa chọn hủy mỡ cho người đùi to

Nhiều cô gái dù nhịn ăn vẫn không có được khoảng trống giữa đùi, tìm đến các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ để hủy mỡ đùi trong. Tuy nhiên, không phải công nghệ hút mỡ nào cũng có thể tạo ra khe hở đùi như mong muốn. Các phương pháp hủy mỡ thông thường không kết hợp khả năng tạo hình, không thể loại bỏ được các tế bào mỡ lâu năm mà chỉ có thể tiêu diệt các tế bào mỡ mới phát. Việc hủy mỡ đùi trong sẽ gây nhiều trở ngại và dễ dàng xuất hiện tình trạng gồ ghề, không bằng phẳng, càng thêm mất thẩm mỹ. Mỡ vùng đùi trong rất khó tiếp cận, công cụ hủy mỡ phải được thiết kế thông minh mới có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ này. Vì vậy, lựa chọn đúng công nghệ hút mỡ tiên tiến để thực hiện hủy mỡ đùi trong, mới mong mang lại khe đùi chuẩn cho phái đẹp.

Không phải phương pháp hủy mỡ nào cũng tạo được khe đùi.

Công nghệ hủy mỡ tiên tiến tạo khe đùi chuẩn đẹp

Pharaon Lipo được thiết kế dựa trên nhu cầu giảm mỡ tạo đường nét và định dạng cơ thể thông qua năng lượng laser. Nhờ vào thiết kết thông minh, công cụ được thiết kế tinh vi với ống nội soi siêu nhỏ, trang bị đầu camera tiên tiến, phóng to gấp nhiều lần trên màn hình hiển thị. Mỡ thừa tại vùng đùi trong sẽ được tiếp xúc chuẩn xác, tia laser sẽ hóa mỡ thành dầu, và hút ra khỏi vùng đùi một cách dễ dàng. Sau khi mỡ thừa đùi trong bị loại bỏ, năng lượng tạo hình 3D sẽ làm tốt nhiệm vụ đánh săn và co rút lớp da và cơ, đường viền vùng đùi trong sẽ được khôi phục qua bàn tay khéo léo của bác sĩ tạo hình, tạo khe đùi chuẩn đẹp như mong muốn của khách hàng

Kết quả hút mỡ đùi trong, tạo khoảng trống giữa đùi bằng Pharaon Lipo.

Bên cạnh các ưu điểm như không phẫu thuật, không đau khi thực hiện, thời gian thực hiện nhanh chóng, chỉ thực hiện một lần, không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng, Pharaon Lipo còn được xác nhận là công cụ có thể đánh bật được mỡ thừa tích tụ lâu năm. Vì vậy, dù tình trạng mỡ đùi trong khách hàng đang mắc phải là do tăng cân hay do béo lâu năm hoặc cơ địa đùi to vẫn có thể giải quyết được bằng pharaon lipo. Tia laser với chức năng bắn phá các lớp màng cứng bao bọc xung quanh tế bào mỡ, hủy mỡ trải đều trên khắp cơ thể, loại bỏ cả những tế bào mỡ cứng đầu, mang lại kết quả thon gọn, săn chắc và phẳng mịn.

Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm tại Á Âu.

Địa chỉ thực hiện hút mỡ bằng Pharaon Lipo

Theo như quy định của Bộ Y tế, chỉ bệnh viện mới được cấp phép thực hiện các dịch vụ hút mỡ. Phương pháp hút mỡ được thực hiện tại bệnh viện, tuân thủ theo đúng quy trình khép kín sẽ đảm bảo an toàn cho người sử dụng dịch vụ.

Tại Việt Nam, công nghệ hút mỡ không phẫu thuật ứng dụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu dưới sự chuyển nhượng từ các chuyên gia của Pharaon Lipo. Tuy phương pháp hút mỡ được cho là một trong những thủ tục phức tạp, tuy nhiên đối với các chuyên gia lành nghề, đây không phải là kỹ thuật khó. Với đội ngũ các bác sĩ chuyên về phẫu thuật tạo hình, kinh nghiệm trên 30 năm về hủy mỡ, Á Âu luôn mang lại sự trải nghiệm, sự hài lòng với hàng nghìn ca hút mỡ thành công cho khách hàng trong và ngoài nước.

