Implant - giải pháp trồng răng trọn đời

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Á Âu (Á Âu Hospital) là bệnh viện tại Việt Nam đầu tư các thiết bị cao cấp đồng bộ thuộc Tập đoàn Cefla - Italy với những thương hiệu nổi tiếng như Anthos, My-ray, NewTom; cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa dày dạn kinh nghiệm; thiết lập tiêu chuẩn phục vụ khách hàng: "An toàn - không đau - thoải mái và nhanh chóng", cam kết đem lại những chiếc Implant bền vững cho khách hàng.

Công nghệ cấy ghép Implant theo chuẩn công nghệ Italy với những ưu điểm như dễ dàng tích hợp với cơ thể và khiến bạn cảm giác thoải mái như là răng thật; công nghệ này còn rất hiệu quả trong việc bảo tồn cấu trúc khuôn mặt mà không xảy ra hiện tượng tiêu xương. Bác sĩ CKII Huỳnh Đại Hải sẽ trực tiếp cấy ghép chiếc Implant cho bạn cảm giác an tâm với quá trình phẫu thuật chính xác, êm ái và sự cân chỉnh phù hợp với hàm răng của khách hàng.

Cấy ghép răng Implant tại bệnh viện Răng hàm mặt Á Âu là công nghệ đạt chuẩn quốc tế cho phép rút ngắn quá trình cấy ghép Implant nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn cho khách hàng. Trước khi tiến hành, tất cả khách hàng đều được kiểm tra tình trạng răng miệng, chụp phim để kiểm tra mật độ và chiều cao xương. Bác sĩ sẽ tư vấn và thảo luận phác đồ điều trị nhằm đảm bảo thành công cho ca phẫu thuật, khách hàng còn phải thực hiện xét nghiệm máu, đạt đủ điều kiện sức khỏe trước khi tiến hành trồng răng Implant.

Sau khi ghép Implant, cơ thể bạn cần khoảng 3 tháng (12-14 tuần) để Implant tích hợp với mô xương hàm, tạo ra một thể thống nhất, lúc này bác sĩ mới thực hiện phục hình mão sứ hoàn chỉnh trên implant cho bạn.

Hành trình đến với nụ cười mới sau khoảng 3 tháng.

Hệ thống ghế nha Anthos cao cấp của Italy mang tính tiện nghi cao giúp bệnh nhân xua tan cảm giác lo sợ, mà thay vào đó là sự thoải mái. Bệnh nhân sẽ không cần phải di chuyển, không đau đớn và bất tiện khi điều trị, không còn nhìn thấy những máy móc đáng sợ, vì giờ đây mọi thiết bị kể cả máy cắm Implant đều được tích hợp gọn gàng vào ghế nha. Bệnh nhân sẽ được tư vấn trực quan thông qua hệ thống màn hình chuẩn y tế cùng các thiết bị hiện đại hỗ trợ khác. Chế độ tự động tiệt trùng bên trong các đường ống dẫn của ghế, chức năng khử trùng nguồn nước đảm bảo nước sử dụng điều trị cho bệnh nhân luôn được tiệt trùng theo tiêu chuẩn châu Âu EN 1717.

Hệ thống chẩn đoán hình ảnh an toàn nhất cho bệnh nhân với máy Cone Beam 3D thế hệ mới tân tiến nhất thế giới. Máy tái hiện lại đoạn video mô phỏng hoạt động khớp thái dương và toàn bộ vùng sọ mặt của khách hàng giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác các trường hợp đau khớp, lệch khớp và nhiều bệnh lý phức tạp khác. Bệnh nhân được tận mắt nhìn thấy bệnh lý của chính mình và yên tâm chấp nhận điều trị.



An toàn cho sức khỏe bệnh nhân khi chụp Cone Beam CT: máy tự động nhận diện và đánh giá mật độ xương bệnh nhân, từ đó tự động điều chỉnhlượng tia X bức xạ vừa đủ cho từng bệnh nhân. Hệ thống Cone Beam CTnày cũng rất phù hợp với nhiều bệnh nhân có tình trạng sức khỏe yếu, trẻ em, người mẹ mang thai kỳ, người tàn tật cũng có thể được chẩn đoán an toàn.

Hệ thống vô trùng khép kín đạt chuẩn FDA: đảm bảo các dụng cụ và hệ thống thiết bị luôn được vô trùng sẵn sàng cho công việc.

Máy chẩn đoán ConeBean 3D, ghế nha cao cấp Anthos và hệ thống vô trùng đạt chuẩn FDA.

Á Âu Hospital sở hữu đội ngũ bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt giàu kinh nghiệm. Các bác sĩ được đào tạo liên tục và thường xuyên tại các hội nghị chuyên ngành quốc tế và trong nước để liên tục nâng cao kiến thức chuyên môn và cập nhật những tiến bộ của ngành trên thế giới. Mỗi bác sĩ chuyên khoa không chỉ làm việc độc lập mà còn có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để đạt được kết quả điều trị tốt nhất cho từng khách hàng. Đề cao y đức, chuyên môn giỏi, yêu nghề, trách nhiệm, tận tâm trong công việc, với tôn chỉ mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Sự kết hợp giữa trình độ các chuyên gia và hệ thống trang thiết bị hiện đại đã giúp bệnh viện được đánh giá cao trong lĩnh vực răng hàm mặt.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm.

Đặc biệt, bác sĩ CKII Huỳnh Đại Hải, nguyên Giám đóc - Trưởng khoa Implant Bệnh viện Răng hàm mặt TP HCM là một trong những người sáng lập trung tâm Implant đầu tiên tại Việt Nam. Bác sĩ là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Implant, tu nghiệp tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Áo và Thụy Sĩ… đã thực hiện thành công hàng nghìn ca cấy ghép Implant, bao gồm cả các ca cần nâng xoang, ghép xương.

Tại Á Âu Hospital, bác sĩ Huỳnh Đại Hải sẽ trực tiếp điều trị toàn bộ ca phẫu thuật để tạo nên chiếc Implant phù hợp nhất cho khách hàng.

Liên hệ: Bệnh viện răng hàm mặt Á Âu Địa chỉ: 32D Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM.

Hotline : 0902 38 44 77

Điện thoại: (08)38.248.650

Website: benhvienranghammataau.vn

