Implants cho người mất răng toàn hàm

Tỷ lệ sống thọ trên 70 tuổi ngày càng cao nên số người mất răng toàn bộ hàm ngày càng nhiều hơn. Việc phục hồi lại chức năng ăn nhai và thẩm mỹ cho người mất răng toàn hàm nhằm gia tăng chất lượng cuộc sống là một trong những mục tiêu phục vụ của Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự.

Implant cho người mất răng toàn hàm.

Để phục hồi mất răng toàn hàm, các chuyên gia nha khoa lựa chọn phương pháp cấy ghép implant tiên tiến, bằng cách cấy những trụ kim loại titanium vào xương hàm thay cho chân răng đã mất sau đó làm một hàm răng giả gắn chặt trên các trụ implant. Hàm giả được gắn chắc vào sống hàm bằng các kỹ thuật phục hình khác nhau, tùy theo tình trạng xương, số lượng implant được cấy ghép và mong muốn của khách hàng. Giải pháp này giúp giải quyết vấn đề chức năng ăn nhai và thẩm mỹ hiệu quả cao hơn nhiều so với phương pháp hàm tháo lắp trước đây.

Hai giải pháp được chứng minh là thành công trong việc phục hồi các trường hợp mất răng toàn bộ và có chi phí phù hợp với khả năng của nhiều người là “All on 4" và “All on 6”. Điều này có nghĩa là chỉ cần đặt 4 trụ hoặc 6 trụ implant trên một hàm mất răng toàn bộ là có thể phục hồi lại toàn bộ hàm răng đã mất. Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự đã bắt đầu áp dụng kỹ thuật này từ năm 2006 ngay sau hội nghị được tổ chức tại Las-Vegas do Nobel – Biocare chủ trì công bố kỹ thuật All on 4. Cho đến nay kết quả của ca phục hình đầu tiên với ALL on 4 vẫn ổn định, tốt cả về mục tiêu chức năng và thẩm mỹ.

Chỉ cần đặt 4 hoặc 6 trụ implant trên một hàm mất răng toàn bộ.

Với những trang thiết bị tân tiến như máy CT-ConeBeam tại chỗ, phần mềm Nobel Clinician, hệ thống implant và phục hình của Nobel Biocare, phòng mổ chuyên biệt cho cấy ghép implant, labo phục hình tại chỗ với kỹ thuật CAD/CAM đã giúp cho đội ngũ BS của Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự giải quyết thành công được nhiều trường hợp mất răng toàn bộ với giải pháp “All on 4” hoặc “All on 6”.

Bệnh nhân sẽ có ngay răng giả gắn chặt trong vòng 24h sau khi cấy ghép implant theo một quy trình kỹ thuật số hoàn chỉnh từ khâu đầu đến khâu cuối trong thời gian 10 ngày.

Ngày thứ 1: Bệnh nhân đến khám, chụp phim CT Cone beam, bác sĩ dùng phần mềm Nobel Clinician thiết kế vị trí đặt implant trong không gian 3 chiều.

Ngày thứ 2: Labo tại nha khoa với kỹ thuật CAD/CAM Thiết kế máng hướng dẫn phẫu thuật đặt implant, in máng bằng máy in 3D. Thiết kế và sản xuất hàm giả tạm thời trên các dữ liệu đã có.

Ngày thứ 3: Phẫu thuật đặt implant trong thời gian 2 tiếng đến 2 tiếng 30 phút (4 implant hoặc 6 implant theo thiết kế đã thống nhất với bệnh nhân) với sự hỗ trợ của máng hướng dẫn phẫu thuật giúp cho việc định vị vị trí cấy phép implant được chính xác, nhanh chóng và giảm thiểu xâm lấn. Gắn răng tạm ngay sau phẫu thuật.

Ngày thứ 4: Kiểm tra, tái khám.

Ngày thứ 5: Kiểm tra, tái khám trong vòng 30 phút.

Ngày thứ 10: Kiểm tra lần cuối, cắt chỉ.

Bệnh nhân ra về với hàm giả gắn chặt, sử dụng tạm trong vòng 6 tháng.

Sau 6 tháng bệnh nhân quay lại làm phục hình cố định với cầu răng toàn sứ trên implant. Cầu răng sứ này được sản xuất bằng kỹ thuật CAD/CAM tại labo của trung tâm và được bảo hành trong suốt 10 năm sử dụng.

Hoàn tất quy trình, bệnh nhân sẽ có hàm răng đẹp hơn cả mong đợi và tốt cho chức năng ăn nhai.

Khách hàng hài lòng với hàm răng mới.

Ngoài ra, với những bệnh nhân lớn tuổi không muốn đặt nhiều implant, còn có giải pháp đặt 2 implant để gắn hàm tháo lắp bằng nam châm hoặc bằng thanh bar với chi phí thấp. Phương pháp này giúp cho hàm tháo lắp được vững ổn, ăn nhai tốt hơn.

