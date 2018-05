Kem trộn làm trắng da - con dao 2 lưỡi

Nhiều kiều nữ Việt đã tạo nên thương hiệu và đẳng cấp cho mình một phần nhờ làn da trắng sứ sau khi làm đẹp như: Thủy Tiên, Ngọc Trinh… Nét quý phái và mịn màng của họ trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều chị em.

Chính điều này khiến thị trường mỹ phẩm nhanh chóng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ làm trắng da cấp tốc để đáp ứng nhu cầu trên của phái đẹp.

Làn da trắng của Thủy Tiên là mơ ước của nhiều chị em.

Trong khi các trung tâm spa chất lượng và uy tín cung cấp gói trị liệu làm trắng da kéo dài 4-6 tuần với giá khoảng từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thì các sản phẩm ngoài thị trường phong phú với giá chỉ từ 20.000 đồng và bạn có thể dễ dàng mua một sản phẩm làm trắng ở bất cứ hiệu mỹ phẩm hay siêu thị nào gần nhà. Thậm chí bạn có thể ngồi nhà online “đãi cát tìm vàng” trong một “ma trận” các website, facebook, blog…chào mời với những hứa hẹn hấp dẫn. Các sản phẩm này đều được quảng cáo xuất xứ từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Canada, Mỹ…

Có hàng nghìn loại kem, thuốc trắng da từ dạng khô, dạng keo, cho đến dạng hạt cát với đủ cách thành phần như từ sữa dê, mật ong chúa, ngọc trai, cám gạo, thảo dược… Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, nhiều kem chứa thành phần tẩy trắng có hại như: Hydroquinon, thủy ngân, Corticoid…

Hydroquinon đã bị cấm bán bởi Hiệp hội Thuốc và Thực phẩm ở châu Âu, Nhật, Úc vì sản phẩm có đặc tính gây ung thư (carcinogenic). Thủy ngân thì gây độc vào máu. Tác dụng phụ của nó là gây suy thận, gan; rối loạn tuần hoàn não, hệ tiêu hóa; ban ở da; mất trí nhớ; yếu cơ... Corticoid gây teo da, giảm khả năng đề kháng của da gây ra hiện tượng nhiễm trùng da, nhiễm nấm, chàm, rối loạn sắc tố da, nhiễm trùng huyết.

Lời khuyên của các chuyên gia thẩm mỹ, khi lựa kem làm trắng, bạn cần thử trước lên da và chỉ mua những sản phẩm thương hiệu, có tem chống hàng giả, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Kem trắng da không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đang có trong tay những sản phẩm chất lượng, việc tẩy trắng da không đúng cách, thiếu kinh nghiệm sẽ làm da bạn trở nên yếu ớt, nhạy cảm với bức xạ tử ngoại, nhanh chóng đen sạm trở lại. Chưa kể những tác dụng phụ không mong muốn như làn da non lão hóa nhanh, nổi mụn, dị ứng, tăng nám, suy gan, rối loạn tuần hoàn não… Đã có trường hợp tử vong do tự mua thuốc và tẩy trắng da tại nhà và nhiều ca cấp cứu do tắm trắng mà không cần sự tư vấn của các chuyên gia.

Spa uy tín chất lượng là lựa chọn hàng đầu của các kiều nữ Việt.

Chị em nên cẩn trọng với những chiêu quảng cáo rầm rộ của các sản phẩm trôi nổi trên thị trường, mà hãy đặt niềm tin ở những địa chỉ đáng tin cậy. Bởi lẽ kem trộn trắng da đem đến kết quả thần kì trong nháy mắt không cần đến các trung tâm thẩm mỹ chỉ là một “chiếc bánh vẽ” nguy hiểm.

Các spa uy tín lâu năm luôn có những chuyên gia tư vấn giúp khách hàng lựa chọn được đúng liệu trình và phương pháp phù hợp, hữu hiệu và an toàn. Trong đó, Lavender Spa cung cấp cho bạn một dịch vụ an toàn và chuyên nghiệp, giúp phái đẹp có thể lựa chọn dịch vụ làm trắng da bằng thuốc bắc, thảo dược… với công nghệ tiên tiến đến từ Thụy Sĩ, Nhật Bản…để hiện thức hóa ước mơ trắng sáng, mịn màng của chính mình.

Minh Thảo