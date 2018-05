Khắc phục chứng giãn âm đạo

Giãn rộng âm đạo gây cản trở nhiều đến chất lượng sinh hoạt tình dục giữa tôi và ông xã. Không chỉ gây mất cảm giác cho chồng, tôi cảm thấy nóng rát khi quan hệ và mắc bệnh phụ khoa. Tôi biết đến công nghệ "Trẻ hóa âm đạo bằng laser" tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu, tuy nhiên chưa hiểu nắm rõ các thông tin về phương pháp này. (Khánh Ly, 45 tuổi, TP HCM).

Khi bạn mắc phải tình trạng lão hóa vùng kín, ống âm đạo lỏng lẻo sẽ gây ảnh hưởng đến việc tiết chất nhầy, dẫn đến tình trạng âm đạo khô rát, đau khi quan hệ, làm giảm ham muốn tình dục. Bên cạnh đó, ống âm đạo giãn rộng sẽ dễ khiến phụ nữ mắc phải nhiều bệnh phụ khoa. Những nếp gấp chứa tế bào chết, kinh nguyệt còn sót sẽ sinh độc tố, gây nhiễm khuẩn làm viêm ngứa và gây ra mùi hôi. Đây là các vấn đề tế nhị mà đa số chị em đều giữ kín và không chia sẻ với ai. Điều này sẽ khiến tâm lý trở nên bất ổn, làm rối loạn nội tiết, dễ cáu gắt.

Ngoài các vấn đề trên, việc chảy giãn âm đạo khiến người chồng mất đi khoái cảm, giảm ham muốn. Vì vậy, việc thu hẹp âm đạo cho các trường hợp trên là cần thiết.

So với các phương pháp không an toàn trước đây, công nghệ tiên tiến thu hẹp âm đạo bằng laser trẻ hóa giúp chị em làm săn sát âm đạo từ trong ra ngoài. Điều trị thu hẹp âm đạo khắc phục tổn hại do chứng giãn âm đạo gây ra, trả lại cảm giác nồng nàn trong quan hệ vợ chồng, giảm sự tấn công của vi khuẩn dẫn đến bệnh viêm nhiễm âm đạo, ngăn chặn nguy cơ bị sa tử cung do mô vùng đáy chậu không được nâng đỡ. Ngoài ra, phương pháp còn giúp làm đẹp, trắng hồng môi lớn môi bé - “trẻ hóa” toàn bộ âm đạo. Kết hợp cấy chỉ G-silk theo hình dạng xoắn ốc trực tiếp tại 2 bên thành âm đạo, nhằm kích thích mạnh mẽ quá trình tăng cường sản sinh collagen, mang lại hiệu quả săn khít dành cho các trường hợp sinh nở nhiều, âm đạo quá lỏng lẻo. Chỉ cần một lần thực hiện trong vòng 20 đến 30 phút. Sau 3 đến 7 ngày kiêng quan hệ, bạn sẽ nhận được những kết quả như mong đợi.

Bác sĩ phụ khoa Richard Bogg (Mỹ) và Tiến sĩ Mina Lee (Hàn Quốc) trong buổi tư vấn về trẻ hóa âm đạo cho khách hàng.

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu áp dụng phương pháp trẻ hóa âm đạo bằng laser trẻ hóa kết hợp chỉ tái tạo G-silk, đạt các tiêu chuẩn về an toàn. Môi trường vô trùng, kết hợp các thiết bị hiện đại từ châu Âu, đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp cùng các chuyên gia chuyên về phụ khoa đến từ Mỹ và Hàn Quốc, đã nâng cao tỷ lệ thành công của các ca điều trị trẻ hóa âm đạo.

