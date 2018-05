Khắc phục 'đùi ếch' ở phái đẹp

Bác sĩ Đông y Nguyễn Văn Mích, kiêm chuyên viên tư vấn về phương pháp giảm béo tại Saigon Smile Spa khẳng định béo đùi có thể khắc phục được nhưng khó và cần sự kiên trì.

Do vùng đùi cấu tạo khác vùng bụng, phần cơ chiếm tỷ trọng nhiều hơn hẳn nên giải pháp thông dụng là dùng kem làm tan mỡ để massage hoặc dùng máy để đánh tan mỡ mang lại hiệu quả không cao. Mỡ có thể tan nhưng bạn không thể làm tan các bó cơ rắn chắc, giúp cho bạn đi lại, hoạt động được. Thêm nữa, khi áp dụng massage hay dùng máy đánh, các bó cơ sẽ bị nhão, nguy hiểm hơn là bị dãn gây đau đớn do phải chịu lực tác động lớn. Cuối cùng, hiệu quả của phương pháp cũng không kéo dài được lâu. Khi vùng đùi béo lại, nó còn trở nên xấu xí do không còn săn chắc như trước.

Giảm béo bằng lưu thông khí huyết khắc phục được những nhược điểm đó. Bạn sẽ giảm được 4-6 cm vòng đùi trong liệu trình 12 ngày tùy thuộc vào độ săn chắc của đùi. Bác sĩ sẽ đo và kiểm tra để có thể tư vấn về liệu trình cũng như hiệu quả cho bạn. Cốt lõi của phương pháp này là dùng kem tan mỡ kết hợp với các thao tác massage của kỹ thuật viên làm mềm mô mỡ. Khi vùng cơ nóng lên, bạn tiếp tục được dùng tinh dầu giảm béo kết hợp bấm huyệt kích thích khí huyết lưu thông, giúp cơ thể tăng cường đào thải lượng mỡ thừa theo vòng tuần hoàn sinh học, giúp vùng đùi nhỏ lại theo cách tự nhiên nhất. Kết hợp với đó là liệu pháp hỏa liệu giúp thông kinh lạc, giác hơi vùng đùi giúp đào thải độc tố. Cuối cùng bạn được nằm trong vòng cắt hồng ngoại giúp mỡ tiêu hao qua tuyến mồ hôi.

Một buổi trị liệu giảm béo kéo dài 70 phút, không quá gian nan nhưng cũng đòi hỏi bạn phải kiên trì và thực hiện liên tục cho đến hết liệu trình. Với những người cơ địa nhão, bác sĩ khuyên bạn nên kết hợp tập thể dục để nâng cao độ săn chắc.

Tại hệ thống Saigon Smile Spa, tất cả các buổi trị liệu hàng ngày của bạn sẽ được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ và có những hỗ trợ chuyên môn trong trường hợp cần thiết từ bác sĩ. Bạn có thể yên tâm bởi trị liệu giảm béo luôn đảm bảo yếu tố an toàn và khoa học.

