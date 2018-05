Khắc phục sẹo rỗ, sẹo lõm

Sẹo hình thành là do mất đi tình trạng nguyên vẹn của da. Nguyên nhân khá phổ biến hiện nay gây nên sẹo rỗ, sẹo lõm là do hậu quả của bệnh trái rạ (đậu mùa), nhiều nhất là do mụn để lại.

Với mụn bị viêm nặng, sau khi lành, da bị mất đi một lượng lớn tế bào tại lớp biểu bì và lớp bì. Chúng bị tổn thương do các tế bào sợi không đủ khả năng sản xuất các protein collagen và eslantin. Đồng thời, các chồi mao mạch, nguyên bào sợi, đại thực bào liên kết với mô hạt (trong đó bao gồm khối collagen) mất khả năng lấp đầy và phục hồi vết thương bằng mô liên kết, nên sẽ xuất hiện dày đặc những vết lõm sâu trên bề mặt da, biểu hiện cho sự thiếu hụt mô liên kết và gây nên sẹo rỗ, lõm.

Sẹo có thể là vị khách không mời mà đến của mọi người, mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến là từ lứa tuổi niên thiếu (từ 16 tuổi) trở đi. Ở lứa tuổi này, cơ thể sẽ có sự thay đổi rõ rệt, song song đó là sự rối loạn ở da, dễ bị mụn. Vì khi tuyến bã nhờn mở rộng trong giai đoạn tuổi dậy thì kéo theo sự sản xuất chất nhờn tăng lên, gây tắc nghẽn ở lỗ chân lông và mụn cũng dễ dàng có cơ hội hình thành và phát triển. Sau lành mụn là sẹo và hình dạng của những vết sẹo ngày càng lộ rõ và sâu hơn theo thời gian nếu không được điều trị kịp thời. Bởi lẽ, khi tuổi con người càng cao, quá trình oxy hóa tự nhiên sẽ làm cho các tế bào sợi mất dần khả năng sản sinh collagen, da mất đi độ đàn hồi, săn chắc, do đó sẽ trở nên ghồ ghề, chảy xệ và kém thẩm mỹ.

Laser CO2 Fractional là phương pháp sử dụng nguồn ánh sáng laser trong điều trị, giúp phục hồi những thương tổn trên da, nhất là giúp tái tạo và sản sinh tế bào mới. Nghiên cứu khoa học cùng với kinh nghiệm điều trị lâm sàng cho thấy, hiệu quả điều trị mà phương pháp này mang lại từ 60 đến 90%.

Laser CO2 Fractional sử dụng loại ánh sáng có bước sóng lớn 10.600 nm, khi chiếu lên vùng cần điều trị, nguồn ánh sáng này đi sâu vào da và tác dụng tích cực lên vùng mô bị khiếm khuyết dưới lớp biểu bì và lớp bì. Nguyên lý hoạt động được nghiên cứu là hiệu quả trong việc kích thích tế bào sản sinh collagen và phục hồi số lượng mô liên kết bị thiếu hụt ở những vùng da bị sẹo.

Những bước sóng này đồng thời còn phát huy những đặc tính như: nhờ kích thước điểm chiếu “vi điểm” siêu nhỏ chỉ 70-80 micromet và công suất mạnh, các tia sáng khi chiếu lên da sẽ phá tan mối liên kết của những melanin (nguyên nhân gây nên những vết thâm, sạm trên da) trả lại làn da trắng sáng. Đồng thời ít gây đau đớn và không cần thời gian nghỉ dưỡng nhiều như các loại laser thông thường. Mật độ các điểm chiếu được phân bố hợp lý trên một diện tích chiếu nhất định, giúp vùng da được điều trị an toàn và vùng da lành xung quanh cũng không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, nguồn năng lượng đi sâu xuống da còn kích thích tuần hoàn, giúp lưu lượng máu tại chỗ được lưu thông, nhằm kích thích cho quá trình phục hồi và tái tạo diễn ra mạnh, giúp quá trình san bằng sẹo nhanh hơn. Năng lượng ánh sáng còn giúp kiểm soát tuyến bã nhờn, hạn chế sự sản sinh quá mức chất nhờn gây tắc nghẽn ở lỗ chân lông gây nên mụn và tình trạng lỗ chân lông lớn.

