Khắc phục tình trạng mũi đỏ cà chua

Mũi đỏ hay còn gọi là mũi cà chua là do sự biến đổi mạch máu tại da vùng mũi. Do sự tăng sinh về số lượng và kích thước của các mao mạch vùng da mũi nên mũi luôn bị đỏ. Những trường hợp bị nhiều, nặng còn nhìn thấy rõ các mạch máu ngoằn nghèo trên vùng da mũi, một số trường hợp ngoài tình trạng mũi bị đỏ còn có thêm tình trạng mũi bị sùi to nên được gọi là mũi sư tử. Bệnh nếu không được điều trị sớm và đúng cách sẽ trở nên trầm trọng và khó điều trị hơn.

Nguyên nhân của bệnh có nhiều, trong đó một nguyên nhân hay gặp đó là sau khi bị trứng cá vùng mũi nhiều năm mà không được điều trị đúng, đồng thời thói quen hay cạy, nặn, kích thích vùng mũi cũng làm tăng sinh các mạch máu. Mũi đỏ tuy là một bệnh lý nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ. Có nhiều biện pháp điều trị đã được áp dụng cho chứng mũi đỏ như thuốc bôi, thuốc uống, laser... Tuy nhiên, kết quả điều trị còn hạn chế và có thể gây sẹo. Bạn có thể tham khảo sự kết hợp giữa công nghệ ánh sáng IPL với Laser YAG Q Switched để điều trị mũi đỏ.

Ánh sáng IPL với dải sáng có bước sóng thích hợp tác dụng xuyên sâu xuống dưới da tiêu diệt một cách từ từ những mạch máu bệnh lý, trong khi đó laser Yag Q Switched phối hợp tiêu diệt những mạch máu nông hơn và tái tạo da vùng mũi trở nên tươi mới. Sau điều trị vùng mũi đỏ dần trở lại màu sắc bình thường, đồng thời vùng da mũi cũng trở nên nhẵn nhụi, tươi sáng mà không để lại sẹo hoặc biến chứng.

Liệu trình điều trị 3-6 lần, khoảng cách giữa hai lần điều trị 4-6 tuần, quá trình điều trị không đau và không để lại sẹo.

Tư vấn bởi: Tiến sĩ - bác sĩ Mai Mạnh Tuấn - Viện thẩm mỹ Hà Nội.

Địa chỉ: 14 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04 3945 548. Website: http://vienthammyhanoi.com.vn. Email: vienthammyhanoi@fpt.vn.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Hà Nội)