Khắc phục tình trạng thái dương lõm

Thảo Trang (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Bình thường, em chỉ cần dành 15 phút cho việc trang điểm, nhưng có mất đến hàng tiếng đồng hồ cũng chẳng chọn được kiểu tóc nào che bớt được phần hõm ở 2 bên thái dương. Để tóc dài trong thời tiết nóng bức như thế này quả thực là một cực hình”.

Tình trạng thái dương lõm khiến khuôn mặt chị em trở nên thiếu cân đối.

Trong khi đó, vốn thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, nhưng do một tai nạn không mong muốn nên Trâm Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) đã có nhiều năm gắn bó với khuôn mặt kém ưa nhìn, mà chủ yếu là do một bên thái dương của cô bị lõm sâu vào trong. May mắn sống sót sau tai nạn đó, nhưng khuôn mặt có phần “đặc biệt” khiến cô không thể vượt qua vòng hồ sơ của nhiều nhà tuyển dụng. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trên tay, gần 2 năm nay, Trâm Anh chỉ biết quanh quẩn với những công việc không tương xứng với năng lực của mình.

Đây là 2 trường hợp điển hình, trong số rất nhiều khách hàng đến tư vấn dịch vụ thẩm mỹ tạo hình thái dương tại Bệnh viện Thu Cúc. Điều này cho thấy một thực tế: dù ngũ quan có chuẩn mực đến đâu, khuyết điểm vùng thái dương sẽ khiến khuôn mặt thiếu cân đối. Theo bác sĩ tại bệnh viện Thu Cúc, nhu cầu chỉnh sửa thẩm mỹ vùng thái dương không chỉ nhằm cải thiện các đường nét của khuôn mặt, mà còn là một sự giải tỏa về vấn đề tâm lý. “Không phải mê tín, nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy khuôn mặt trước kia vừa khắc khổ, vừa kém phúc hậu. Sau khi thực hiện thẩm mỹ thái dương , tôi cảm thấy thoải mái, tự tin hơn. Chắc vì thế mà công việc kinh doanh cũng trở nên thuận lợi hơn” chị Minh Châu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Khách hàng tư vấn dịch vụ thẩm mỹ tạo hình thái dương tại Bệnh viện Thu Cúc.

Là đơn vị thẩm mỹ có gần 20 năm kinh nghiệm, Bệnh viện Thu Cúc đã dành thời gian nghiên cứu và ứng dụng thành công đa dạng các phương pháp tạo hình thái dương. Trong đó, phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình thái dương kết hợp sử dụng chất liệu độn silicon cho hiệu quả khá cao. Mặc dù đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo trong từng thao tác thực hiện, song với tay nghề cao của các bác sĩ, cùng sự phụ trợ tối ưu của hệ thống trang thiết bị đồng bộ, các ca phẫu thuật tạo hình thái dương đều đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ và độ an toàn cao.

Theo đó, sau khi tạo một đường rạch rất nhỏ ở vùng chân tóc hai thái dương, bác sĩ sẽ bóc tách sâu dần xuống phía dưới. Bằng một thao tác nhẹ nhàng, bác sĩ đưa chất liệu độn đã được cắt gọt cẩn thận vào trong, cân chỉnh hài hòa giữa 2 bên rồi khéo léo đóng lại điểm rạch bằng chỉ thẩm mỹ mà không để lộ sẹo. Chỉ cần thực hiện phẫu thuật một lần, vùng thái dương của bạn sẽ có được vẻ đẹp đầy đặn, cân đối tự nhiên với khuôn mặt.

Bên cạnh đó, cũng có không ít khách hàng lựa phương pháp tạo hình thái dương bằng chất làm đầy hay cấy mỡ tự thân. Bệnh viện Thu Cúc sử dụng những chất làm đầy an toàn, thân thiện với cơ thể như: Carbonium, Aquamid, Juvederm, Restylane, Botox…cho hiệu quả thẩm mỹ tức thời. Cùng với phương pháp cấy mỡ tự thân cho vùng thái dương có độ mềm mại tự nhiên, 2 phương pháp này cũng không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc có ưu thế trên nhiều phương diện như bác sĩ từng tu nghiệp ở nước ngoài, hệ thống máy móc chủ yếu được nhập đồng bộ từ các nhà sản xuất uy tín, phòng phẫu thuật vô khuẩn một chiều khép kín hiện đại... Với công nghệ tạo hình thái dương, chị em sẵn sàng tự tin, thoải mái trong mọi khoảnh khắc nhờ diện mạo thanh tú, ưa nhìn.

Hệ thống phòng mổ vô khuẩn một chiều hiện đại tại Bệnh viện Thu Cúc.

