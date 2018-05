Kiến thức cần biết về chỉnh nha không mắc cài Invisalign

Invisalign là một phương pháp vừa mang tính điều trị, vừa mang tính thẩm mỹ, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình chỉnh nha.

Tổng quan về chỉnh nha Invisalign

Chỉnh nha Invisalign là chỉnh nha không mắc cài. Với cách chỉnh nha này, bệnh nhân chỉ việc đeo khay chỉnh nha trong suốt theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, sau đó sẽ cho ra kết quả như mong muốn. Việc đeo khay phải có sự hỗ trợ theo dõi của bác sĩ và bệnh nhân phải tuân thủ tốt thì mới cho kết quả tốt.

Một bộ khay Invisalign gồm rất nhiều khay và mỗi khay sẽ thích hợp cho một thời điểm nhất định.

Ưu điểm của chỉnh nha Invisalign

Chỉnh nha Invisalign không có mắc cài nên có tính thẩm mỹ cao, bạn không phải ngại giao tiếp vì mắc cài vướng víu trên miệng. Ưu điểm thứ hai là sự thuận tiện trong sinh hoạt, bạn có thể dễ dàng ăn uống mà không bị cản trở bởi mắc cài, vệ sinh răng miệng thoải mái, dự tiệc chụp ảnh cũng tự tin hơn, không sợ bị sút mắc cài. Điều trị bằng Invisalign có thể tiên đoán trước kết quả điều trị bằng phần mềm Clincheck.

Mô phỏng kết quả điều trị (ClinCheck) trên máy vi tính.

Những trường hợp có thể áp dụng chỉnh nha Invisalign

Cách đây 10 năm, phương pháp này chỉ áp dụng cho các trường hợp đơn giản. Tuy nhiên, hiện nay Invisalign đã phát triển lên đến thế hệ thứ 6 cùng với những cải tiến giúp đem lại khả năng di chuyển răng ở những vị trí khó hơn mà vẫn đảm bảo được một kết quả tốt. Invisalign có thể điều trị cho những trường hợp phức tạp.

Nguyên tắc di chuyển răng của Invisalign và mắc cài khác nhau nên không thể so sánh. Trong một số trường hợp, chỉnh nha bằng Invisalign đem lại kết quả tốt hơn và hạn chế nhổ răng hơn cả chỉnh nha bằng mắc cài.

Một ca điều trị hô 2 hàm với chỉ định nhổ 4 răng số 8 để điều trị bằng Invisalign. Nếu sử dụng mắc cài cổ điển, bác sĩ sẽ chỉ định nhổ 4 răng số 4 hoặc số 5 để lùi hàm, đồng thời nhổ 4 răng số 8 để khớp cắn ổn định. Tổng cộng phải nhổ 8 răng.

Chi phí chỉnh nha bằng Invisalign

Công nghệ làm khay Invisalign do chính hãng Align Technology thực hiện nên chi phí phải trả cho việc làm khay mỗi nước khác nhau. Việt Nam phải chi trả cho phí vận chuyển làm khay khá cao nhưng phí chỉnh nha Invisalign lại thấp hơn so với các nước khác. Tuy nhiên, bạn nên so sánh lợi ích của việc chỉnh nha bằng Invisalign với chi phí bỏ ra để lựa chọn phương pháp phù hợp.

Chỉnh nha bằng Invisalign khiến bạn tự tin trong giao tiếp nên vẫn thuận lợi khi phải thuyết trình, làm việc với đối tác. Chỉnh nha không bị sút mắc cài; ít phải gặp bác sĩ hơn sẽ khiến lịch công tác của bạn thoải mái, công việc diễn ra thuận lợi. Nếu bạn không bị ràng buộc về thời gian, không lo ngại về giao tiếp và thích một kế hoạch chỉnh nha ít tốn kém thì vẫn có thể chọn chỉnh nha bằng mắc cài.

Kỹ thuật chỉnh nha Invisalign đòi hỏi bác sĩ phải có kỹ thuật cao, để cho kết quả tốt. Bệnh nhân không thể tự thực hiện và mỗi bác sĩ điều trị sẽ cho một kết quả khác nhau. Bác sĩ phải thật sự giỏi mới có thể biết lúc nào cần tuân thủ theo lịch trình của Clincheck và cần thay đổi điểm nào trong suốt quá trình chỉnh nha.

