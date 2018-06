Kim Kardashian đau đớn vì bơm máu căng da mặt

Mỹ nhân Hollwood tạo khối theo mặt tròn, dài / Mẹo làm đẹp hiệu quả của các mỹ nhân

Trong một chương trình truyền hình thực tế, Kim Kardashian gây sốc với khán giả khi khoe gương mặt phủ đầy máu. Đây là một phương pháp làm đẹp được gọi là "mặt nạ ma cà rồng". Những người xem chương trình này được chứng kiến sự đau đớn của Kim Kardashian khi lấy máu từ cánh tay để tiêm lên khuôn mặt. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu những đau đớn này có đáng không và mặt nạ kiểu này hoạt động ra sao?

Kim Kardashian đau đớn khi bơm máu lấy từ cánh tay lên da mặt.

Theo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Michelle Copeland, làm việc tại thành phố New York (Mỹ): "Mặt nạ ma cà rồng là một biến tấu của kiểu nâng mặt trong đó người ta dùng máu để làm đầy da, thay vì tiêm các chất độn nguy hiểm khác. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng các yếu tố tăng trưởng được tìm thấy trong máu để kích thích sản sinh collagen và làm trẻ hóa làn da. Các bác sĩ phẫu thuật cũng dùng phương pháp tương tự để tái tạo các mô nằm ở các khớp bị hư tổn".

Trong khi một số người vẫn tin rằng phương pháp làm đẹp này có thể tạo ra những hiệu quả nhất định, ít nhất là trong ngắn hạn, các nghiên cứu khoa học vẫn chưa chứng minh được nó có bất kỳ tác dụng lâu dài nào.

Chịu đựng đau đớn, Kim Kardashian cho rằng đó là cách để cô duy trì sự tươi trẻ của làn da.

Bác sĩ phẫu thuật Stafford Broumand cho biết: "Nó hoạt động như một chất độn nhằm làm giãn các nếp nhăn và có đặc tính kháng viêm, đạt hiệu quả trong thời gian tiêm và vài tháng sau đó. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài, từ ba tháng đến một năm, là rất ít". Các bác sĩ khác cũng đồng tình với nhận định này.

Bác sĩ Michelle Copeland nhận xét: "Nguy cơ lây nhiễm khi sử dụng máu làm mặt nạ lớn hơn rất nhiều so với phương pháp tiêm vô trùng. Nó không phải là một ống tiêm đóng, do đó, có nguy cơ lây nhiễm cao. Những rủi ro mà kiểu mặt nạ này mang lại cao hơn rất nhiều so với lợi ích làm đẹp. Đó chưa kể đến những đau đớn mà người thực hiện phải chịu đựng".

